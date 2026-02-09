70萬台灣人受影響！新一代治療有助降低心衰竭反覆住院風險

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據統計，台灣心臟衰竭患者高達70萬人，五年死亡率與癌症相當，對國人健康造成嚴重威脅。臺北榮民總醫院心臟內科江晨恩醫師指出，心臟衰竭是所有心臟病的最終階段，其反覆住院率更高居所有心臟疾病之冠，但許多民眾對其「喘、累、腫」等典型症狀警覺性不足，常將活動時呼吸困難、夜間乾咳、下肢水腫等現象，誤認為是氣喘或正常老化而延誤就醫。

心衰竭分四期B期為治療黃金關鍵 早期篩檢可降低住院率

江晨恩醫師說明，心臟衰竭的病程分為A、B、C、D四期。臨床上多數患者在出現症狀的C期才被診斷，但能逆轉病程的黃金時機，其實是在心臟結構已變但尚無症狀的「B期」。他因此強調，對於高風險族群——包含全台近250萬的糖尿病友與廣大年長者——應將心衰竭指數（NT-proBNP）的抽血檢測，視為如同測量血壓、血糖一樣重要的常規檢查，並至少每半年至一年進行一次。部分專家建議，一旦能在B期階段透過篩檢及早發現並介入藥物治療，便能有效保護心臟功能，顯著降低未來因心衰竭而反覆住院的風險。

半數患者陷困境 新型「第三代醛固酮抑制劑」治療新選擇

過去，心臟衰竭的治療策略，主要依據「左心室射出分率（LVEF）」而有不同治療方式。江晨恩醫師表示，「左心室射出分率」是一種衡量心臟幫浦功能的關鍵指標，目前已有四種效果卓越的標準藥物用來治療LVEF小於40%的患者，但對於LVEF大於等於40%的患者，卻形成一個巨大的治療缺口。

江晨恩醫師補充，LVEF大於等於40%的患者人數佔心衰竭總數超過五成，粗估全台約有35萬名患者，其心臟並非「無力」，而是變得僵硬、舒張困難，導致血液同樣無法有效送出。這群患者的預後與住院風險其實不亞於LVEF小於40%的患者，但長期以來，國際治療指引都缺乏強而有力的藥物建議，使臨床醫師在治療上捉襟見肘，僅能依賴利尿劑等藥物來控制症狀，形成一個巨大且迫切的「未被滿足的醫療需求」。

近年，這個困境終於迎來重大突破。江晨恩醫師引述發表於全球頂尖權威醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的大型跨國臨床試驗「FINEARTS-HF」指出，一種新型的「第三代醛固酮抑制劑」，已證實能為這群過去缺乏有效藥物的患者，帶來顯著的保護效果，為治療策略提供新的可能性。

新型「第三代醛固酮抑制劑」納入台灣數據 臨床應用更具信心

江晨恩醫師進一步說明：「『FINEARTS-HF』研究的結果極具說服力，相較於安慰劑，新型『第三代醛固酮抑制劑』能夠顯著降低16%的心血管死亡與心衰竭事件（如緊急就醫或住院）的綜合相對風險。」他強調，這個數字在龐大的患者群體中，具有顯著的臨床與公共衛生效益，因為在LVEF≥40%這個廣大患者群體中，明確證實能同時改善死亡率與住院率，為全球心衰竭治療提供了全新的方向，也讓過去以SGLT2抑制劑（排糖藥）為主的治療策略，增添了另一個不同機轉的強力支柱。更重要的是，此項大型研究橫跨全球37國，其中更納入了來自台灣8家醫學中心的患者，證實此新藥在台灣本地患者身上同具療效與安全性，這給予了第一線醫師在處方時更強的信心。

心衰竭是慢性病 醫籲：切勿自行停藥

江晨恩醫師呼籲，民眾若有不明原因的喘、累、腫，切勿輕忽，應及早就醫，並與醫師充分討論。他補充，雖然目前如「第三代醛固酮抑制劑」等新型藥物，對於LVEF≥40%的患者仍需自費使用，是否使用、是否自費，仍需由醫師依個別病況評估，因此切記不要因為症狀改善，便誤以為疾病痊癒而自行停藥，這是治療過程中最大的陷阱，應持續治療，才能真正與「心」長相左右，重拾優質生活。

