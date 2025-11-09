70萬獨老明年起全面普查 衛福部砸62億元防孤獨死

台灣將邁入超高齡化社會，加上少子女化，孤獨死問題越來越受關注。衛福部長石崇良今日指出，明年起將與內政部合作針對國內約70萬名獨老者進行全面普查，透過至少1次的訪查了解長者自立生活能力及需求，介接相關資源提供協助，減少孤獨死的狀況。

衛福部長石崇良今日出席「台灣社區整合照顧研討會」。（陳君瑋攝）

衛福部長石崇良今日出席「台灣社區整合照顧研討會」前表示，獨老問題隨著高齡化、少子化逐漸浮現，根據各縣市衛生局調查，目前一人獨老、兩兩獨老等獨老者，約70萬人左右，將利用韌性特別條例編列62億元，在未來2年內完成70萬名孤老者訪查。

廣告 廣告

他指出，獨老調查就像人口調查，將透過至少1次的訪視，瞭解長者的需求，並進行風險分級、提供協助，例如有些人需要更頻繁關懷、協助導入社會資源，或者需要安排送餐、設置緊急救援裝置等，以降低孤獨死的情況發生。

石崇良說，與內政部合作才能知道獨老長者在哪裡、過去病史及需求，以利後續與明年上路的長照3.0結合。這次韌性特別條例經費較為寬裕，不排富，所以是進行全面性的普查。

此外，衛福部幼兒專責醫師制度適用對象將從原本0至3歲，擴大至6歲。他表示，幼兒專責醫師像大天使陪伴孩子，掌握孩子的健康及需求，未來擴大至6歲，盼學齡前的孩童在社區、家庭都被照顧好。

更多中時新聞網報導

中職》威能帝 年度MVP

羽球》雙膝都開刀 戴資穎宣布退休

葛萊美入圍揭曉 ROSE女神卡卡搶年度歌曲