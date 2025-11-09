70載聲聲相傳 央廣泰語曼谷聽友會逾百名鐵粉參與同歡

財團法人中央廣播電臺今天（9日）在泰國曼谷舉辦「2025泰語節目聽友見面會 」，從泰國各地不遠千里而來的粉絲和聽友們擠爆會場。有收聽央廣泰語節目長達半世紀的資深聽友展示珍藏數十年的歷史文件，也有熱情的聽眾帶來當地特產一起分享，場面溫馨熱烈。

這場活動在泰國曼谷恰圖恰貝斯特韋斯特飯店舉行，共有超過100位泰國聽友共襄盛舉，有些忠實聽友開了6、700公里的車前來，還有人特地搭夜車提前一天抵達曼谷，為的就是如期參加聽友會，和泰語主持人親自見上一面。

廣告 廣告

活動一開始首先播放泰國王太后詩麗吉的紀念影片，全場默哀表達敬意，現場並有多位台灣與泰方的重要人士出席，表達對這項活動的重視。央廣董事長賴秀如除了一一介紹泰語主持人與工作團隊外，並且表示即將邁入一百年的央廣，肩負向國際傳遞台灣聲音的使命，她要特別感謝聽友們長年來的支持與鼓勵。



右起：央廣董事長賴秀如、泰語資深聽友、泰語召集人許超娜 (Rti)

駐泰國台北經濟文化辦事處公使董思齊也出席聽友會致意，他表示，央廣泰語節目自1957年開播以來，陪伴泰國聽眾與在台泰國朋友，成為連結兩地的重要媒介。央廣並以新媒體和影音的方式進行創新，讓聲音跨越疆界、拉近人心，在這個資訊混亂的時代，央廣以專業與誠信維護真實，讓世界聽見台灣、也讓台灣聽見世界。



駐泰國臺灣代表處公使董思齊。(Rti)

央廣泰語聽友會會長 Kasem Tungtong 收聽央廣泰語節目長達五、六十年，他表示，現在國際製播泰語短波節目的電台只剩下兩三家，其中只有央廣的節目長達1小時。他也特別帶來珍藏多年的信件、收聽節目的紀錄，以及泰語聽友會第一張會員證等珍貴的歷史資料，現場引起一陣讚嘆。

另外，也有曾於台灣工作多年的移工表示，當年因為收聽央廣節目學中文，感謝央廣陪伴他們度過在台的時光，主持人溫暖的聲音就是他們最大的動力。現場也有一位女性聽友因為先生當年是央廣聽友，在先生過世之後，自己也成為央廣泰語節目的鐵粉，今天則在家人的陪同之下全家一起來出席活動。

今天的聽友會也安排了多項趣味活動，讓平時難得見上一面的聽友和主持人們相互交流，場面熱烈。最後大家一起開心合影留念，並且相約下次泰語聽友會再見！(編輯：許嘉芫)