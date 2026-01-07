70%免疫細胞駐紮在腸道！高糖飲食恐破壞第一道防線

人體約70%的免疫細胞駐紮在腸道，使腸道成為身體的「免疫指揮中心」。劉博仁醫師表示，許多患者詢問如何預防感冒時，往往忽略腸道健康與免疫力的關聯性，而腸道正是人體最大的邊境防線。

（圖／Photo AC）

營養功能醫學專家劉博仁在臉書專頁中發文說明，腸道作為身體最繁忙的「海關」，每天需要辨識食物中的營養素與潛在病菌。為了執行這項任務，身體將精銳的淋巴組織部署在腸道黏膜下，隨時進行防禦工作。他強調，腸道不僅負責消化吸收，更是免疫系統的重要據點。

根據2025年發表的最新研究，腸道共生菌在免疫細胞訓練過程中扮演關鍵角色。劉博仁解釋，腸道好菌分解膳食纖維後會產生短鏈脂肪酸，這種物質能強化腸道黏膜屏障，防止病菌入侵血液，預防腸漏症發生，同時調節免疫反應，讓免疫細胞在該攻擊時攻擊、該冷靜時冷靜，避免身體過度發炎。

（圖／Photo AC）

劉博仁建議民眾應多攝取富含纖維的食物作為「益生質」，包括各類蔬菜、洋蔥、大蒜、蘆筍及未精緻的全穀類，這些食物是產生短鏈脂肪酸的原料。他提醒，不應只依賴益生菌補充品，更要提供好菌所需的養分。

劉博仁指出，高糖飲食、過量酒精及濫用止痛藥都會破壞腸道黏膜屏障，讓免疫系統疲於奔命。他建議適度補充發酵食物，如無糖優格、納豆、味噌等天然好菌來源。劉博仁強調，照顧腸道健康不只是為了改善便秘問題，更是為身體打造完整的免疫防護系統。

