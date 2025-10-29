70+校連袂誓師 中臺科大創技職人才培育新藍圖
中臺科技大學盛大舉行「2025全國高中職策略聯盟簽約典禮」，匯聚全臺超過70所公私立高中職校長與代表，共同宣示將打破校際圍牆，打造一個無縫接軌的人才培育平臺。
中臺科大校長陳錦杏在致詞中強調：「簽約不僅是儀式，更是我們對未來教育的共同承諾。這將為長期的深度合作開啟新篇章，透過穩健的夥伴關係，我們將攜手扎根技職體系，培育能提升國家競爭力的頂尖專業人才。」中臺科大汪幹雄董事長亦期勉，各校能共同打造一個跨越校牆的資源共享平臺，讓每一位學子都能在此找到自己的舞臺，發光發熱。
為強化聯盟的實務連結與指導能量，典禮中特別邀請資深退休校長林垂益與楊長鉿擔任中臺科大的招生諮詢顧問，期望借重他們豐富的教育經驗，從源頭提升教育品質。受邀貴賓楊長鉿校長表示：「中臺科大長期致力於培育兼具專業與品格的優秀人才，此次聯盟是臺灣教育能量的一次偉大匯聚。」彰化高商陳定宏校長也呼應：「面對未來挑戰，教育界更需要攜手同行。唯有合作，才能為學生建構最完整的學習路徑。」同德高中蔡枳松校長感性地說：「每個孩子都有獨特的光芒。感謝中臺科大願意成為他們重要的下一站，引導他們在探索中確立方向，用專業立足社會。」
此次策略聯盟建立一個從高中職到科技大學的系統性銜接機制，讓學生的專業訓練不斷層。透過課程共研、資源共享、師資交流等務實合作，聯盟將致力於為臺灣社會培育出更多具備即戰力的專業工作者。這不只是一場學校間的合作，更是為臺灣教育扎根、為國家社會永續發展注入動能的關鍵一步。
其他人也在看
石門國小深耕AI教育 AI機器人全國賽再創佳績
記者王勗／台南報導 南市府教育局前辦理AI機器人全國賽，邀集全國各地三三一支隊伍、八…中華日報 ・ 10 小時前
梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦
台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，卻傳出統計斃死豬數量從117、116頭，最後更正為78頭，並傳出化製廠三聯單中斃死豬頭數不符，疑似有「塗改」情形發生，涉及偽造文書，台中地檢署證實，已指派主任檢察官張聖傳分案偵辦，查明是否有相關違法狀況。台中地檢署29日晚間表示，非洲豬瘟中央災害應變中心指，該養豬場的自由時報 ・ 35 分鐘前
花蓮燕子口堰塞湖潰決 林保署呼籲民眾遠離下游河道
燕子口堰塞湖今天經引流後潰決，水位下降於原河道水位，遭溢淹的台8線靳珩隧道及魯丹橋積水退去，公路局進場清理，預計今天下午5時放行，恢復天祥至太魯閣口每天5時段管制放行。林保署花蓮分署稍早發布快訊表示，持續降挖燕子口堰塞湖壩體，溢流水道水量擴大並沖刷壩體，將造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位急速抬升，呼籲民眾切勿靠近、進入立霧溪下游河道。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
微軟財報公布前 Azure傳大規模故障
[NOWnews今日新聞]就在微軟（Microsoft）公司預定發布季度財報前數小時，它旗下的雲端平台Azure卻傳出大規模故障，導致全球大量用戶無法正常訪問，截至發稿時間為止，仍在盡力修復中。根據美...今日新聞NOWNEWS ・ 27 分鐘前
粿粿當小S面喊「不會出軌」！片段被挖出太經典 星座專家下秒狠打臉
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網友挖出兩人過去上小S節目《小姐不熙娣》時，粿粿相當肯定自己不會出軌，被星座專家當場打臉，大批網友瘋狂朝聖該片段。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前
學生嚇壞！成功高中「全校大停電」 校方28日改線上授課
成功高中27日晚間九點突然全校大停電，正在晚自習的學生們被嚇壞，紛紛拿出手機打開手電筒緊急疏散。這起事件發生在學生模擬考前夕，校方最初表示是台電端保險絲燒毀所致，並宣布28日採取線上授課。然而台電駁斥這項說法，指出停電原因是學校八德樓高壓配電分站設備保險絲熔斷、短路故障，台電供電正常。事後校方改口表示原因仍在調查中，同時強調所有學生都已安全疏散。TVBS新聞網 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 12 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 16 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 15 小時前