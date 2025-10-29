70+校連袂誓師 中臺科大創技職人才培育新藍圖

2025全國高中職策略聯盟簽約典禮合影

中臺科大陳錦杏校長致詞

中臺科大高中職暨技專校院策略聯盟簽名牆

中臺科技大學盛大舉行「2025全國高中職策略聯盟簽約典禮」，匯聚全臺超過70所公私立高中職校長與代表，共同宣示將打破校際圍牆，打造一個無縫接軌的人才培育平臺。

中臺科大校長陳錦杏在致詞中強調：「簽約不僅是儀式，更是我們對未來教育的共同承諾。這將為長期的深度合作開啟新篇章，透過穩健的夥伴關係，我們將攜手扎根技職體系，培育能提升國家競爭力的頂尖專業人才。」中臺科大汪幹雄董事長亦期勉，各校能共同打造一個跨越校牆的資源共享平臺，讓每一位學子都能在此找到自己的舞臺，發光發熱。

為強化聯盟的實務連結與指導能量，典禮中特別邀請資深退休校長林垂益與楊長鉿擔任中臺科大的招生諮詢顧問，期望借重他們豐富的教育經驗，從源頭提升教育品質。受邀貴賓楊長鉿校長表示：「中臺科大長期致力於培育兼具專業與品格的優秀人才，此次聯盟是臺灣教育能量的一次偉大匯聚。」彰化高商陳定宏校長也呼應：「面對未來挑戰，教育界更需要攜手同行。唯有合作，才能為學生建構最完整的學習路徑。」同德高中蔡枳松校長感性地說：「每個孩子都有獨特的光芒。感謝中臺科大願意成為他們重要的下一站，引導他們在探索中確立方向，用專業立足社會。」

此次策略聯盟建立一個從高中職到科技大學的系統性銜接機制，讓學生的專業訓練不斷層。透過課程共研、資源共享、師資交流等務實合作，聯盟將致力於為臺灣社會培育出更多具備即戰力的專業工作者。這不只是一場學校間的合作，更是為臺灣教育扎根、為國家社會永續發展注入動能的關鍵一步。