70%男性感染無症狀！醫警告：染「陰道滴蟲」恐害不孕

一名年輕男性因另一半抱怨下半身不適而被要求就診檢查。該男子原本認為自己沒有症狀，檢查後卻發現感染「陰道滴蟲」。陳鈺昕醫師表示，陰道滴蟲是不論男女都可能感染的性病。

一名年輕男性因另一半抱怨下半身不適而被要求就診，男子認為自己沒有症狀，檢查後卻發現感染「陰道滴蟲」。（示意圖／Pixabay）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，陰道滴蟲是由名叫「陰道毛滴蟲」的寄生蟲所引起，傳染性別不分男女，只因為這種寄生蟲最早是在女性陰道發現，所以才取名為「陰道滴蟲」。感染後會寄生在人體泌尿生殖系統中，主要透過性接觸和共用物品傳染。

廣告 廣告

陳鈺昕指出，陰道滴蟲的傳染途徑包括性行為與親密接觸，滴蟲可藏匿於陰毛中，藉由陰道性交、口交、肛交等親密接觸傳播。此外，滴蟲離開宿主可在體外存活45分鐘到數小時，可透過毛巾、衛生紙、馬桶座、浴缸等間接傳染。滴蟲偏好溫暖潮濕的環境，在溫泉、SPA、熱水池等水溫較高或有機物較多的環境，存活時間會延長。

陳鈺昕表示，男性感染後主要寄生於尿道、攝護腺中，因尿道較長可透過排尿排出體外，加上寄生蟲多潛伏於包皮縐褶或攝護腺，免疫系統不易察覺，約70%以上男性無症狀，潛伏期約4至28天。可能出現的症狀包括尿道出現白濁的分泌物、陰莖內有搔癢或刺激感、頻尿、排尿或射精後有灼痛感。

陰道滴蟲是由名叫「陰道毛滴蟲」的寄生蟲所引起，傳染性別不分男女。（示意圖／Pixabay）

女性感染後主要寄生於陰道、尿道、子宮頸，因女性尿道較短，感染後症狀較為明顯。陳鈺昕說明，女性可能出現分泌物增加且帶腥臭味，呈黃綠色、灰白色，陰道或外陰部搔癢、紅腫、灼熱疼痛，頻尿、排尿時灼熱或痛感，以及下腹疼痛、性交疼痛等症狀。

陳鈺昕強調，感染陰道滴蟲後不會自行痊癒，建議出現症狀及早至泌尿科就診。若不治療會導致炎症擴散、出現併發症，男性嚴重會引起攝護腺炎、副睪炎、腎盂腎炎，甚至不孕；女性則可能擴散成尿道炎、膀胱炎、骨盆腔炎，增加早產、不孕風險。

陳鈺昕說明，標準治療方式是使用口服抗生素治療，可搭配塞劑或止癢藥膏。伴侶應同時接受治療、避免交叉感染，治療期間暫停性生活、鴛鴦浴，嚴禁攝取酒精，避免與藥物產生不適反應。治療期間應維持會陰部乾爽，穿著棉質透氣內褲及寬鬆衣物。

延伸閱讀

扯！全裸做SPA被安排男按摩師 陸女拒絕店家竟酸「孤陋寡聞」

影/新北三重驚現「尿布猴」！動保處介入處理 飼主恐挨罰

高虹安助理費案二審大逆轉！高院曝她「沒貪污」理由