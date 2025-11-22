700人被囚、跨國詐騙基地曝光 ! 菲國「華裔間諜」前市長遭判終身監禁

菲律賓法院於 11 月 20 日宣判，前班班市（Bamban）市長郭愛麗絲（Alice Guo，亦名郭華萍）與其他七名被告因涉入人口販運案件，被裁定罪成並判處終身監禁。 圖:翻攝自X帳號@Jam79922967

[Newtalk新聞] 菲律賓法院於 11 月 20 日宣判，前班班市（Bamban）市長郭愛麗絲（Alice Guo，亦名郭華萍）與其他 7 名被告因涉入人口販運案件，被裁定罪成並判處終身監禁。該案曝光後震驚菲律賓政壇，並再度凸顯東南亞跨國網路詐騙產業的龐大利益與黑暗生態。

根據菲律賓警方調查，一座位於班班市、外觀如度假村般的龐大園區，內含辦公大樓、豪華別墅以及大型游泳池，實際上卻是由中國人持有的網路賭博與電信詐騙中心。2024 年 3 月，一名越南籍男子成功逃離並報案，警方隨後展開突襲，救出來自菲律賓、中國、越南、馬來西亞、台灣、印尼與盧安達等國的 700 多名受害者。

調查人員在現場查獲文件，顯示郭愛麗絲擔任經營園區公司的總裁。多名受害者指稱，他們在酷刑威脅下被迫從事詐騙，成為跨國犯罪組織的「工具人」。

檢察官奧利維亞．托雷維拉斯（Olivia Torrevillas）於馬尼拉地區法院指出，郭愛麗絲與其他 7 名涉案者均因「組織性人口販運」罪名成立，其中四人另因強迫他人從事非法工作而被追加定罪。受保密規定限制，檢方未公開其餘被告姓名。

菲律賓打擊有組織犯罪委員會亦證實，郭氏及 3 名共犯被認定在園區內負責「組織販運」，構成重大犯罪。

現年 35 歲的郭愛麗絲，2022 年以新人之姿當選班班市市長，曾被視為地方政壇新星。然而後續調查揭露，她實為中國公民郭華萍，身分文件疑遭偽造，有消息指出她其實是中國國安部外派的間諜。馬尼拉法院於 2024 年 6 月裁定，她因非菲律賓公民，從未具備市長資格。

案件曝光後，郭愛麗絲逃離菲律賓，直到同年 9 月在印尼落網，遭引渡回國受審。中國大使館在被詢問此案時並未立即回應。

聯合國 2023 年報告指出，東南亞網路詐騙產業每年產值高達 370 億美元。菲律賓因監管鬆散與境外網博業者湧入，成為犯罪溫床。杜特蒂任內，更因中央取得發照權而使網路賭博業迅速擴張。

現任總統馬可仕在郭案引發民怨後宣布，將全面禁止離岸賭博公司（POGO），並要求在相關園區工作的外籍人士離境。他坦言，儘管已有數萬名受害者獲救，但仍有更多地下詐騙據點持續運作。

