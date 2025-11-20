700人被迫詐騙！郭華萍假冒菲國籍當上市長 涉人口販運遭判無期徒刑

大陸籍女子郭華萍假冒菲律賓人身分當上市長，涉操控詐騙中心與人口販運，遭法院判處無期徒刑。（圖／達志／美聯社，下同）

大陸籍女子郭華萍（Alice Guo）因涉嫌假冒菲律賓人身分擔任地方市長期間，參與操控一座大型跨國詐騙與人口販運園區，近日在菲律賓遭法院判處無期徒刑，與她一同被定罪的還有其他七名被告。

馬尼拉地方法院於2025年11月宣判郭華萍與共犯罪名成立，依人口販運罪判處無期徒刑。

法新社（Agence France-Presse）報導指出，郭華萍曾任菲律賓呂宋島北部班班鎮（Bamban）市長，調查顯示，她主導一處由大陸人營運的非法線上賭博與詐騙中心，並以威脅、拘禁等手段強迫逾700人從事詐騙工作，部分受害者若試圖脫逃還遭遇虐待。

該詐騙中心設於一處占地廣大的園區，內部建有辦公樓、豪華別墅與大型游泳池。2024年3月，一名越南籍受害者成功逃脫並報警，引發警方突襲行動。當局在現場發現大批來自菲律賓、中國、越南、馬來西亞、臺灣、印尼及盧安達的被害人，同時查獲相關文件，顯示郭華萍是擁有該園區的公司負責人。

調查顯示，郭華萍是詐騙園區所屬公司的登記負責人，與非法活動有直接關聯。

2025年11月，馬尼拉地方法院裁定郭華萍與其他七名涉案者人口販運罪名成立，全數判處無期徒刑。檢察官托雷維拉斯（Olivia Torrevillas）在法院外接受媒體訪問時表示：「經過一年多的審理，法院做出了有利於被害人的裁決。」由於當地保密法規，其餘被告身份未公開。

此外，菲律賓打擊有組織犯罪委員會發言人指出，郭華萍與三名共犯被判定涉及「組織性販運行為」，另有四人則因執行實際販運行為而被定罪。2024年9月，郭華萍在印尼遭逮捕後遣返回國。儘管她曾在2022年當選市長，但2025年6月法院已裁定她為中國公民，並不具擔任公職的資格。

此案在菲律賓引發廣泛關注與輿論譁然。由於線上詐騙中心於杜特蒂總統任內大幅擴張，業者藉由合法執照掩護非法行為，引發治安與人權問題。2024年，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已下令全面取締離岸博彩產業，並要求所有外籍從業人員限期離境。

根據聯合國報告指出，2023年全球受詐騙損失高達370億美元，東南亞已成為跨國詐騙活動的重災區。郭華萍案件成為國際社會高度關注的案例，也再度暴露出各國在防堵跨境人口販運與詐騙方面的結構性漏洞。

大陸籍女子郭華萍假冒菲律賓人身分當上市長，涉操控詐騙中心與人口販運，遭法院判處無期徒刑。(圖／翻攝自X，The Philippine Star)





