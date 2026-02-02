700坪彰化謝家白宮太扯！「國民黨四大家族豪宅」金源遭綠起底一次爆

政治中心／綜合報導

國民黨地方家族勢力「雄厚財力」話題再度成為全台焦點！彰化縣議長謝典霖開箱700坪豪宅掀起外界震撼討論，更引發民眾關注藍營地方家族勢力的真實現況，民進黨過去曾揭露「國民黨四大家族豪宅案」的內容也再度被挖出，民進黨公開質疑國民黨地方政治與家族利益長期糾纏不清，黑金問題始終未獲解答，其中就包含台中顏家（顏寬恒）、花蓮傅氏（傅崐萁、徐榛蔚）、新店羅家（羅明才、羅福助）、彰化謝家（謝典霖、謝衣鳯）等四大家族。

廣告 廣告

2023年選舉期間，由民進黨立委林靜儀號召花蓮縣立委參選人張美慧、新北市立委參選人曾柏瑜及彰化縣立委參選人吳音寧，組成「退黑激素連線」，曾聯手揭露台中顏家、花蓮傅氏王朝、新店羅家、彰化謝家四大家族的豪宅與土地爭議，並公開質疑其財富來源，當時民進黨發言人戴瑋姍即直言，國民黨地方家族勢力長期壟斷資源，仰賴特權與盤根錯節的利益結構壯大家族資產，形成「地方惡霸」，並質疑這些豪宅與土地「錢從哪裡來？」

花蓮傅氏（傅崐萁、徐榛蔚）遭指家族豪宅施工廠商長期包辦縣府重大工程，並涉及農地違規使用與工程款未經議會審議即給付，疑似存在利益輸送關係。（圖／民視資料照）



花蓮傅氏 工程與豪宅關係遭質疑





張美慧點名多年來花蓮坊間沸沸揚揚，傅崐萁、徐榛蔚倆夫妻家族居住的「九五至尊大樓」豪宅，負責施工的營建廠商，幾乎包辦花蓮縣政府發包的所有重大公共工程，包括經費6,000多萬元的花蓮轉運站工程、經費1.2億元的花蓮縣環境教育數位中心、三個月前1.1億元的0918震災赤柯山農路復建工程等。尤其是花蓮縣環境教育數位中心，發生工程履約爭議，仲裁經費可未經花蓮縣議會審議，就逕行給付該營造商1,375萬元，合理懷疑相關情事僅是冰山一角，傅崐萁有義務向花蓮縣民說明，這家「工程最有利標、蓋我家豪宅」的營造商，和傅崐萁家族究竟是什麼關係？

張美慧再提東大門夜市走道上，號稱千年不壞的黑白石材，竟然巧合的與傅崐萁家族「九五至尊大樓」豪宅門口鋪的黑白石材鋪面相同，請問傅崐萁的黑白石材從哪裡來？又是廠商提供、廠商贊助、廠商樂捐嗎？你用什麼好處回報廠商？此外，傅崐萁家族帶頭違法，「九五至尊大樓」豪宅旁，緊鄰兩筆農，地號福吉段108、109號，持有人為徐榛蔚，面積達1,400平方公尺，農地非農用，鋪設瀝青作停車場、安裝移動籃架還可打籃球，違法使用超過五年以上，且不僅沒有恢復原狀，竟還可以告知外界「正在申請休閒農場」。她痛批，一般民眾違反農地農用，花蓮縣政府開罰從不手軟、包括要求限期改善拆除、且連續加倍開罰、甚至移送法辦起訴，但花蓮前後任縣長、現任立委夫婦，傅崐萁、徐榛蔚知法犯法、帶頭違法，有什麼立場對民眾開罰？政治道德在哪？對民眾情何以堪？沒有換人這樣的惡行就會持續下去，一定要更換黑金立委家族。

新店羅家（羅福助、羅明才）遭指其家族違法開挖山坡地達23萬平方公尺，包含國有地，並透過關係企業操作購地與整地，違法莊園至今仍在使用。（圖／民視資料照）



新店羅家 濫墾山坡地規模驚人

曾柏瑜表示，羅明才家族在新店區大香山開挖的總面積，達23萬平方公尺，相當於18座棒球場，甚至部分地主根本沒有同意就是擅自開挖，而且還包含了國有地，公然違法。法官更在判決書指出羅福助仰仗龐大的地方勢力，無視公權力查緝，開發規模是歷年罕見。羅家開挖後，將土填入山溝，至今尚未恢復原狀，然而該地目前仍有鐵柵欄，阻擋民眾進入，雖為違法開發，但由於地處偏遠鮮為人知。2009年被踢爆後，至今還有精心照護、修剪的造景植物、假山石、看門犬隻、農舍，這些都有人保養維持，在新店絕對找不到第二個，環境這麼清幽愜意的「大莊園」。

曾柏瑜指出，羅福助先是透過福豪建設、富晟投資兩間公司，購買大香山的土地，再以自己的女兒羅碧華，以及另一間城市發展公司承購，在山上開挖整地。福豪建設、富晟投資、城市開發，這三間公司都是羅福助實際可以掌控的公司。在開挖期間，城市公司的負責人，就是羅明才的前辦公室主任朱先生，不光是城市開發的負責人，朱先生曾在羅明才的辦公室任職，上述的公司，有些甚至就羅福助辦公處所工作。

曾柏瑜說，羅明才總共當了25年的立委，在他的選區內，有這麼大一個遭濫墾的世外桃源，到現在還有人在使用，對於曾經待過司法委員會的羅明才來說，實在是很諷刺，在新店只要跟羅家有關係，這些濫墾出來的造景莊園，就可以繼續使用都沒關係。她又說，乾淨是選民對政治人物的期待，也是最基本的要求，不僅我們居住的這座城市喪失光榮感，更讓我們對下一代的成長環境感到憂慮。如果黑金能世襲給下一代，就是我們這一代的過錯。

彰化謝家（謝典霖、謝衣鳯）遭指家族豪宅用地疑未經台糖正常公開標售程序取得，實價登錄查無紀錄，卻能設定近億元抵押權，財產來源不透明。（圖／民視資料照）



彰化謝家 豪宅土地來源成謎

吳音寧認為謝家的富裕在南彰化的鄉間，顯得格格不入，謝典霖與謝衣鳯聯合服務處，光是在溪州，一整排都是謝家的房子共佔8個門牌號碼。而謝家的豪宅就在附近，位於彰化溪州鄉公園路上、中山路三段的街區地段，600多坪的土地，正蓋起美輪美奐的溪州白宮豪宅，是透過與謝衣鳯父親謝新隆有關的「隆霖開發公司」，向台糖公司購得溪州金黃地段住宅區土地600坪，但大部分土地處分案，都會經過董事會同意，才能上網公告招標，不過調閱台糖董事會110年歷次董事會的議事錄，以及110年溪州糖廠所屬的台糖中彰區處土地標售紀錄，都沒有看到謝家豪宅這四筆建地的紀錄，連在實價登錄上，都看不到這筆土地的相關買賣紀錄。她懷疑謝家沒有經過台糖董事會同意，疑似未照一般正常公開標售的程序，就以特權向台糖中彰區處購得溪州精華區四筆建地，興建豪奢的謝家白宮帝寶，還以這四筆土地，去聯邦銀行設定近億元的抵押權。買地蓋房在這個年代，是一般人要非常非常辛苦，才得以仰望的夢想，但謝家這麼多的房產、土地，還在持續擴張中。

吳音寧觀察，彰化縣西南角的偏鄉，貧窮、沒有建設，不管是基礎農水路的建置改善、教育與文化水準的提升、醫療系統、長照系統的完善、各式產業的健全、公共運輸交通的發展都缺乏。唯獨謝家的房產，越蓋越大間，而年輕人想要成家，想要一個安身立命，遮風避雨的地方，都要父母儉腸凹肚才有一點可能，這是不公平的。彰化縣第三選區的鄉親們，請和吳音寧一起努力，讓彰化的產業，讓所有人的生活一起提升，讓彰化因您更好。

台中顏家（顏寬恒）遭指其利用立委職權關切港口工程案讓家族獲利，並占用國有地興建違建豪宅，公職與家族利益嚴重糾纏不清。（圖／民視資料照）



台中顏家 公職與家族利益糾纏

林靜儀表示，爭取公職或是爭取財富，都是民主國家人民透過合法手段可以取得的權利，但這四大家族包含我對手顏家，可以清楚看見在取得財富與公職權利的過程，事實上是密不可分的。顏寬恒在擔任立委的期間，能被看見的質詢並不多，質詢正確或有品質的內容更是少，但這之中最著名的是5度質詢或提案關切105號碼頭案，讓其家族獲取利益；顏寬恒也清楚知道家旁邊就是國有地，也了解租用可能與條件，依舊知法犯法占用國有地且在上面大興土木蓋違建，這絕對不是一個擔任立法委員該有的態度與行為，但是到現在除了105號碼頭解約，豪宅違建只是作秀拆掉圍牆並用鐵皮圍起，未將資源回到公眾身上，且豪宅以奇怪的方式脫手，沒人知道是否真的交到新的購買者，還是顏家持續住在裡面。

林靜儀質疑，顏寬恒為什麼要爭取公職，立委身分就是要把資源回到民眾身上，請問顏寬恒你要為民眾爭取什麼？請問顏寬恒能清楚說明你所爭取的資源，不會進到你的家族內嗎？她補充，對手甚至在中二選區內掛設看板，明確表示某個捷運站是他爭取到他們家族的土地上的，用龐大資源建設的捷運，竟赤裸裸不遮掩地將自己的利益結合，這不是現代民主社會該有的現象，這些地方家族擁有公權力之後，把利益放入自己家族及利益結構者中，再施予蠅頭小利給民眾，這不是大眾所需的，民眾需要的是公平的參政機會、正常的資源分配以及正常專業的問政過程，呼籲所有朋友一起關心，公權力不要再落入特定地方家族手中，讓台中第二選區繼續維持乾淨、專業問政，讓資源繼續留在民眾手中。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：謝典霖嗨炫700坪彰化謝家白宮！「國民黨四大家族豪宅」金源遭起底一次爆

更多民視新聞報導

謝典霖不只擁豪宅！開箱「20萬美金球員卡」曝原因：問我爸

不只700坪「謝家白宮」！國民黨「5爭議豪宅」也很有名

柯文哲挺黃國昌戰新北「爆嫉妒」！「見1幕」不受控脫口真心

