700坪豪宅「電費恐繳5萬」！謝典霖嘆：你覺得我不會有壓力？

政治中心／綜合報導

國民黨籍彰化縣議長謝典霖，日前找網紅拍片開箱「謝家豪宅」，不僅佔地約700坪、家中更配置挑高室內籃球場、恆溫酒櫃及視聽室等奢華設施，但他卻淡定稱「只是台北一般人的家庭」，引發炫富爭議。對此，謝典霖今（2日）邀請媒體來豪宅拍攝，曝光更多內部視角，包括等身高的鋼彈模型、奢華吊燈等，坦言最貴的其實是電費，夏季電費估計會達5萬。

謝典霖秀豪宅內部！超大鋼彈公仔、星艦升降燈

謝典霖今（2日）一一介紹內部格局，恆溫酒櫃至少要上百萬，但找認識的人來做才約30萬，廚房則用國貨櫻花廚具，他還打趣說「不是多貴的，別這樣」，走到空間廣闊的客廳，還可見到1個等身高的鋼彈公仔，相當搶眼。後來他走上二樓展示升降燈，啟動後會緩慢往下至客廳區域，但謝典霖自嘲是「無用裝潢」，本來只是想打造星艦概念，但後來才想到很難清理。至於室內籃球場，謝典霖直言，只是利用3至4樓的挑高空間、再裝上籃球框，「你覺得很貴，但這些隔間起來花的錢還更多」。

謝家700坪豪宅奢華內部曝！謝典霖嘆「電費恐繳5萬」：你覺得我不會有壓力？

謝典霖介紹家中升降燈、籃球場等。（圖／民視新聞）

謝家700坪豪宅奢華內部曝！謝典霖嘆「電費恐繳5萬」：你覺得我不會有壓力？

謝典霖介紹家中升降燈、籃球場等。（圖／民視新聞）

光電費就5萬！謝典霖嘆：又不是我造成的

謝典霖透露，房子連裝潢約4000萬元，土地成本約2000萬元，但若是10年前只要一半就可做到，認為是通膨太嚴重，「這10年是國民黨在治國嗎？通貨膨脹是國民黨搞出來的嗎？我如果能花2000萬來蓋這個房子，我會想花4000萬嗎？」他預計，夏季電費預計要付5萬，「你覺得我不會有壓力嗎？電費就要繳5萬」、「這個是全民的痛苦啊，這又不是我造成的，我繳都覺得很有壓力的，大家一定很有感啊」。

謝家700坪豪宅奢華內部曝！謝典霖嘆「電費恐繳5萬」：你覺得我不會有壓力？

謝典霖預計，房子夏季電費預計要付5萬。（圖／民視新聞）

回應台糖土地爭議！謝典霖：有需求我們不能買？

至於台糖土地爭議，謝典霖強調「不是我們去喬的，是他（台糖）釋出土地來標，然後剛好就在我們服務處對面。我們也是一般民眾，雖然我們是民意代表，我們有需求我們不能買嗎？」謝典霖認為，「他拿出來賣，我馬上就買了啊，因為我蓋的方式是可能是比較大的，其他人不要、我就要啊，不行嗎？」、「可能就是沒有其他的適合的在地人要買啊，剛好我適合，我分兩間回來、再買兩間走，台糖根本也沒有損失啊。」

