700坪「奢華豪宅」被曝曾是台糖用地...吳音寧控謝依鳳任經委會召委時期「巧取」：彰化未來竟還要交給謝家決定？

彰化縣議長謝典霖日前邀請網紅前往住家拍攝位於彰化溪州鄉、被地方稱作「彰化白宮」的700坪豪宅，裡頭有大型酒櫃、室內籃球場等奢華裝潢，引發外界質疑炫富。對此，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧發文指出，該土地原為台糖用地，會跑到謝家手上的時間點，謝依鳳正好擔任經濟委員會召委，「巧取」為自家財產，謝家擁有的土地、建案遍及彰化。她質疑，40多年來，三代立委富了謝家，彰化的未來竟然還要交給謝家來決定嗎？

「謝典林開箱謝家豪宅的影片，你看了嗎？」吳音寧表示，這不是謝家第一次炫富，在她競選立委投票前一天，謝家小弟謝曜宇就醉茫茫的開直播，炫耀他家多有錢，才不讓別人進去參觀，還用很低級的穢言穢語辱罵女性。



吳音寧說，雖然謝小弟後來被謝家長輩帶去廟裡拜拜懺悔，但如今謝典林顯然又忍不住想要炫一下了？畢竟在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣，謝家的白宮顯得多麼「特別」。



吳音寧指出，謝家四連棟的豪宅，座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？時間點，正是謝衣鳳在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候。她表示，謝家旗下的「隆霖營造」透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。



吳音寧也說，除了突兀的白宮豪宅，緊鄰謝衣鳳和謝典林聯合服務處前方的台糖地，也被視為他們的私人停車場；而且不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣。也難怪30歲就當議長至今的謝典林，會在影片中輕描淡寫地說：「彰化的土地也不貴。」



吳音寧痛批，這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？試想如果那些土地能成為鄉親散步的公園，成為有用的建設；如果那座專屬謝典林和他兒子的私人室內籃球場，是所有農村年輕人都能奔跑的空間；如果那些被霸佔去蓋豪宅的土地，能成為帶動產業發展的空間，彰化會不會有改變？



吳音寧嘆，但不幸的是40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳳，三代立委，只富了謝家，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一代、二代、三代豪宅，彰化的未來竟然還要交給謝家來決定嗎？

