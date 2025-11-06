700萬存股族哀號！健保補充保費新制「躲不掉」 專家傳授3招省荷包

衛福部日前宣布，​健保補充保費制度將全面翻修，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費，不少存股族聽到消息都在哀號。對此，不敗教主陳重銘在臉書發文表示，台灣股市每年發放現金股利超過2兆元，若二代健保新制實施，等於把投資人當肥羊宰。陳重銘也傳授3招節省補充保費的方法。

根據二代健保規範，有網友日前在網上發文試算，台股平均殖利率4%，也就是股票有50萬就要繳錢，工作超過5年有投資的基本上都超過這個數字。該網友直言，大戶有其他辦法能躲稅，這個下去受傷最多的就是小資族，第二就是還在750萬免稅額以下的中產階級。全台將有超過700萬名高股息ETF存股族、174萬名存債族與58萬名房東受影響，幾乎橫掃中產階級與退休族群，讓不少人擔心補充保費會吃掉長期投資回報。



對此，陳重銘表示，對我們存股族來說，當然要來仔細關心3點，第一，扣繳上限：將從1000萬元提升至5000萬元，費率維持2.11％。假設年領2000萬股利，原本的上限是1000萬，所以只要繳交1000萬X2.11% = 21.1萬補充保費；如果提升到5000萬，那麼就要繳交2000萬X2.11% = 42.2萬元。對於股利大戶來說，補充保費只是零頭，最重的還是所得稅，所以通常會開設投資公司來節稅，投資公司也不用繳交補充保費。

陳重銘說，第二，年度結算：這個就會打到一般的投資人了，目前的補充保費採「單筆計算」，例如是月配息的ETF，如果每月領1.99萬元，因為沒有超過2萬的門檻，所以不用繳補充保費。如果改成年度結算，那麼一年領到的股利為1.99萬X12=23.88萬，要繳交23.88萬X2.11%=5千元的補充保費。不過這裡又衍伸出一個問題，過去的補充保費都是直接從股利中扣除(就源扣繳)，如果改採年度結算，就無法提前在股利中扣除，所以隔年要結算再申報跟繳費，可以說擾民嗎？

股利繳交補充費有爭議 陳重銘：萬一 貼息賠錢，還要繳費？ ​

​陳重銘提到，第三，如何節省補充保費：因為費率2.11%並不高，所以不用刻意操作節稅，例如除息前賣出棄息就不用繳補充保費，但是萬一填息又上漲，損失反而會更大。再來就是盡量挑選配息少，但是獲利成長的公司，他看上台積電的主要原因就是配息很少，所得稅跟補充保費都少，但是股價因為獲利成長而持續增加，台灣目前沒有證券交易所得稅，賺到的價差都是免稅的。歡迎投信們推出「不配息」的ETF，所得稅、補充保費都免了，自己肯定支持。

陳重銘認為，股利繳交補充保費是有爭議的，因為股利並不是穩賺，萬一貼息賠錢，還要繳費是有點不合理。但是現行的制度，都把股利當成所得，可是除息的參考價算法，又不把股利當成所得，這裡有矛盾啊，例如股價100元，明天配息5元，明天開盤的參考股價是100-5=95元，除息就是把股利從股價中扣除，既然是「扣除」就不應該視為所得吧？如果要視為所得，那麼除息當天的參考股價應該還是100元才對，還是變更一下除權息的計算方法？

陳重銘強調，反正官字兩個口，講到錢永遠贏不過政府，乖乖聽話就對了，就當作愛國，台灣的健保制度也有優點。不然就去開投資公司吧，真正的資產大戶，比較關心的還是所得稅，投資公司有它的優勢，有興趣的請去問會計師。

