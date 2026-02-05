700萬現金當街遭搶！婦人投資虛擬貨幣慘被黑吃黑

昨日下午1時30分，台北市重慶北路二段巷內發生一起震撼性搶案。57歲許姓女子因深陷虛擬貨幣投資詐騙，攜帶700萬元現金與30歲張姓車手進行面交。根據監視器畫面顯示，張男取得手提袋後不久，一名搶匪突然從巷內衝出，直接搶走裝有鉅款的手提袋。搶匪右手緊扣袋子，沿延平北路狂奔，最終搭乘一輛賓士轎車往新北市方向逃逸。

大同分局調查發現，許女先前在臉書看到虛擬貨幣投資廣告，隨後與不明男子取得聯繫。對方將她介紹給理財專員，並以購買比特幣名義，要求她第一次匯款160萬元。詐騙集團食髓知味，再度慫恿她加碼投資700萬元，並要求以現金面交方式進行。警方初步研判，搶匪能精準掌握面交時間地點，不排除與張姓車手早已認識，可能為同集團成員黑吃黑。

另外桃園市楊梅分局本月初也破獲類似詐騙案。受害民眾已損失200萬元，詐騙集團仍持續聯繫意圖再次索取資金。警方成立專案小組，昨日傍晚在楊梅區楊湖路二段超商前，當場逮捕67歲雷姓車手，查扣作案手機及相關證物。雷男已依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送桃園地檢署偵辦。

楊梅分局特別提醒，詐騙集團經常以高獲利、穩賺不賠等話術吸引民眾，一旦要求面交現金即極可能為詐騙手法。警方呼籲民眾遇到來路不明的投資資訊務必冷靜查證，切勿貿然交付款項。如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案，共同守護財產安全。

