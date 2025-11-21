700萬豪禮狂送！吃火鍋抽汽車、電視 這家祭12碗烏龍麵免費吃

生活中心／賴俊佑報導

老先覺、潮味決、麵匡匡聯手推出週年慶活動，抽汽車、電視。(圖／吾蜂美食集團提供）

冬天是吃火鍋的季節！老先覺、潮味決和麵匡匡聯手推出週年慶活動，消費滿50元可獲得抽獎券，有機會抽中價值76萬汽車、86吋電視、按摩椅等好禮，共有5次抽獎機會；另外，丸亀製麵開賣2026年桌曆，含12碗烏龍麵回饋券，月月爽吃一整年。

老先覺、潮味決、麵匡匡聯手送汽車、86吋電視

吾蜂美味集團旗下老先覺歡慶15週年、潮味決6週年、麵匡匡2週年，11月26日至2026年1月4日聯手推出為期40天的「好食成雙！你消費我買單」活動，活動期間至全台老先覺、潮味決、麵匡匡門市消費滿50元，即可獲得「好食成雙抽獎券」一張，週週抽獎日期分別為 12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、12月31日。

本次祭出史上最澎湃的總獎金高達700萬元，最大獎為價值769,000元的MG ZS 1.5L旗艦版汽車乙台，還有 PHILIPS 4K QLED 86吋電視、FUJI AI愛沙發按摩椅、KKday日本來回機票購物金、熱門3C小家電等夢幻豪禮，讓消費者吃得開心、抽得過癮！

除了抽獎活動外，吾蜂美味集團三品牌再加碼兩重回饋，第一重消費滿額送好料，11月26日至12月14日每週二至週四，老先覺送豆腐血旺雙拼乙份、潮味決送麻辣豆腐乙份、麵匡匡送胡麻嫩豆腐＋溏心蛋乙份；12月15日至2026年1月4日，老先覺免費送嫩滑魚片、潮味決免費送豬肉片、麵匡匡送魚卵泡菜＋溏心蛋乙份；第二重來店用餐掃描活動QR CODE、登入會員，就能參加每日限定刮刮樂，有機會刮種優惠加價購、KKday折扣碼。

丸亀製麵買2026年桌曆附12張烏龍麵兌換券。(圖／丸亀製麵提供）

丸亀製麵開賣桌曆 免費爽吃12碗烏龍麵

烏龍麵控必看！台灣丸亀製麵開賣「2026 丸亀製麵限量桌曆」，每月附上一張烏龍麵免費兌換券，只要購買任一炸物，即可免費享用當月指定烏龍麵，從1月的經典釜揚烏龍麵到12月的限定新品，一整年共可享12碗烏龍麵，再加碼「長田本庄軒」炒麵 5 折兌換券一張，總價值超過1,400元！

11月25日當日全台開賣，掃描門市提供的 LINE QRcode 取得購買資格券，現場消費滿百元,即可以299元購買「2026 丸亀製麵限量桌曆」一本，每人限購一本，各店桌曆數量有限，售完即止。

迎接冬季到來，丸亀製麵同步推出暖心新品「鮮蔬白肉烏龍麵」。以脆甜的當季大白菜與滑嫩豬肉片搭配清爽白湯，湯頭鮮甜不膩口，口感溫潤療癒，為寒冷季節帶來滿滿幸福。

