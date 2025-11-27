700萬賓士墜海駕駛亡 竟是關渡王遺孀「漢嫂」！黑白兩道震驚

新北金山區磺港漁港，一輛賓士車衝入港內，60歲女駕駛不治。讀者提供



新北市金山區磺港漁港24日凌晨發生新車價700萬賓士墜海，年約60歲的陳姓駕駛被救起沒有生命跡象，送醫搶救無效。金山警分局調查，陳女因路況不熟，又夜間視線不佳，開車墜入漁港。最新消息指出，陳女是「關渡王」黃正雄的遺孀，黃正雄人稱「漢哥」，遺孀陳女被稱為「漢嫂」，死訊震驚黑白兩道。

基隆地檢署會同法醫以及金山警分局警方相驗遺體後，懷疑陳女因不熟路況加上夜間視線不佳，不慎開車墜入漁港內。《三立新聞網》獨家報導，死者是北聯「關渡王」漢哥黃正雄的遺孀，江湖人稱「漢嫂」。而黃正雄地方實力雄厚，黑白兩道都愛找他，像天道盟的圓仔花都曾力邀結盟。

「漢嫂」也曾幫助警方協調一起槍擊案而聞名。《三立新聞網》報導，2021年4月北聯幫綽號「楊鷲」的楊姓男子，以及綽號「大郭」郭姓男子開了3槍，警方追緝卻無所獲。當時，北投的許姓偵查隊長背負破案壓力，透過關係拜託「漢嫂」，經漢嫂居中斡旋多時，楊、郭2人終於點頭答應出面投案。

「漢嫂」墜海意外身亡發生在24日凌晨，人車直接衝入金山區磺港漁港，消防與海巡花1.5小時才將人救起，但失去生命跡象，送醫仍不治。金山警分局調查，陳婦眼部才動過手術，又因路況不熟、夜間視線不佳，才不幸發生意外。

