7000年前冰蓋完全融化證據 格陵蘭暖化可能重演歷史

全球暖化，冰層消融，格陵蘭成了新航道與關鍵礦產的焦點，地緣政治的核心。格陵蘭西北的普魯德荷冰穹（Prudhoe Dome）是酷寒之地，終年覆蓋冰雪，但科學家挖出底下500多公尺處的沉積物發現，這裡的冰蓋曾在7000年前左右完全融化，當時的氣溫僅比現在高出3~5°C。若氣候持續暖化，這個冰蓋可能再次消逝。

格陵蘭面積超過200萬平方公里，是世界最大的島嶼，也是僅次南極洲的第二大冰體。普魯德荷冰穹位在格陵蘭西北，是一個寬度超過80公里，厚約500公尺的巨大冰蓋。

2023年，美國水牛城大學（University at Buffalo）領導的研究團隊在冰穹頂部駐紮數週，他們往下鑽探，取出508公尺深處的冰芯，並利用深埋在冰層底下的基岩（bedrock）及沈積物，分析上一次尚未被冰覆蓋的時間，以此來確定冰蓋融化的年代。

科學家採用的方法叫做螢光定年（Luminescence dating）。沉積物（常用的是石英與長石）經過放射線照射後，部分的電子會脫離而掉入晶格缺陷。由於地層中的天然輻射來源跟量是穩定的，因此，計算這些電子的數量就能推斷對應的年代。

經計算，約在6000~8200年前，也就是全新世（Holocene）早期，普魯德荷冰穹底下的基岩（bedrock）與沈積物曾處於陽光底下。換句話說，當時普魯德荷冰穹可能全然無冰。

這份研究於1月初發表於《自然—地球科學》期刊，第一作者、水牛城大學研究生，如今已在肯塔基大學任教的沃爾科喬治（Caleb Walcott-George）指出，「全新世早期的氣溫比現在高3~5°C。普魯德荷冰穹可能在那時融化過。」

1萬1000年前，冰河期結束，開始了全新世，氣候逐漸穩定，人類開始發展農耕，走向文明。直到今日，我們仍處於全新世。

沃爾科喬治指出，了解冰蓋的過去，有助於分析未來可能的改變。而根據氣候模型的預估，普魯德荷冰穹可能會在2100年再度達到差不多的溫度。

這項研究是「綠色鑽探」（GreenDrill）計畫的第一個成果，資金來自美國國家科學基金會。另一位作者、水牛城大學的地質學家布萊納（Jason Briner）表示，當前科學家仍無法百分百確定，全球持續暖化後會發生什麼事。

他告訴《華盛頓郵報》，冰蓋高度與陽光反射率的改變，都會引發回饋循環（feedback loops），可能加速、也可能減緩冰層融化的速度。也有研究認為，格陵蘭可能已經接近臨界點，一旦越過臨界點，冰蓋的消退將無法逆轉。

北極是地球上暖化速度最快的地方，科學家曾預測，如果格陵蘭的冰全部融化，海平面將會上升7公尺，超過兩層樓的高度。