7000萬電影補助遭批「綠色安家費」 姚文智反擊：紅色認知攻擊

前立委姚文智退出政壇後轉投影視產業，近日因其成立的電影公司「湠台灣電影」所提企劃案《甘露水》，獲得文化部核定 7000 萬元補助，遭國民黨批評這筆補助是「綠色安家費」，對此，姚文智在臉書反擊，痛批相關言論是典型的「紅色認知攻擊」，補助案完全依照文化部既有機制與專業審查程序核定，卻遭刻意扭曲、政治操作，他將全面蒐證，凡涉及侮辱或毀謗者，將委請律師提告，絕不寬貸。

姚文智發文指出，有人將不同來源的網路公告「移花接木」，把同名的《甘露水》紀錄片（已入圍金馬）與尚在籌備中的電影企劃混為一談，先在網路引燃爭議後抽身，再由國民黨接手操作，刻意抽離背景脈絡，針對渲染「姚文智拿7000萬補助」大做文章，還透過國民黨官方臉書發文攻擊。

姚文智指出，隨後就有藍白人物接手，出現「退休爽領民進黨補助 7000萬」、「有黨證就有錢」、「政治退休安家費」等攻擊言論，試圖轉移「親中、舔中恣意妄為的行徑」，手法完全是「紅色認知攻擊」模式。

姚文智認為，這類攻擊的真正目的，並不只是在抹黑個人或民進黨，而是企圖扼殺台灣影視產業仍在萌發階段的生機，相關人士其實很清楚《甘露水》補助屬於合法、專業的文化部決定，卻刻意製造寒蟬效應，讓後續募資與製作環境更加艱困。

對此，姚文智表示，他不再沉默，也呼籲好友們一起協助、發出怒吼，他除將透過法律途徑捍衛自身清白，也會更清楚說明「湠台灣電影」所推動的創作理念與計畫內容，並持續推進籌備中的影視作品。

他強調，紅色的認知攻擊與滲透，早已侵門踏戶，無所不在，「我們將聯合台灣本土影視的力量，產出更多更有power的作品與之對抗！」

