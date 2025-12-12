70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！

最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這影片怎麼一片空白？好閃」、「身材根本少女吧！MEI姊太正了」其實 MEI 以前從70kg瘦到52kg，而且到現在完全零復胖，想知道她怎麼辦到？往下看你就懂！

MEI邱馨葦瘦身秘訣：三餐正常吃

很多人以為她一定吃很少，但 MEI 完全不是走「餓肚子」派！她說自己一天大概吃2.5〜3餐，全部依照自己的生理時鐘調整——早起就早吃、晚睡就分散吃。早餐和午餐會吃得比較完整，晚餐則自動吃得更清爽、不碰澱粉。她強調，只要抓對節奏，不需要挨餓也能穩穩瘦，身體反而不會反撲。

MEI邱馨葦瘦身秘訣：澱粉減半、少吃加工食物

MEI 的飲控重點超簡單：澱粉直接砍半，越白、越精緻、越加工的東西能少吃就少吃。她不是完全不吃，而是讓澱粉變成「配角」。像是同樣一碗飯，她只會吃平常的一半，其他用肉、菜補上飽足感。這樣吃不只瘦得快、精神也變很好，長期下來自然不容易復胖。

MEI邱馨葦瘦身秘訣：改變進食順序

她吃飯有一套固定流程：一定先吃菜、再吃肉，最後才碰澱粉！這招讓她不需要強迫自己節食，也能自然減少飯量。另外她說自己通常早餐不吃多，因為早餐吃太多，中午反而吃不下，結果晚上又餓爆，整個節奏全亂掉。重點是——每餐間隔要抓穩，不要一口氣拖太久。

MEI邱馨葦瘦身秘訣：每天喝康普茶

除了飲食習慣，MEI 最推的就是：每天來一杯康普茶！她說喝久後體感超明顯，整個人身體比較輕盈，連吃零食慾望都下降。她常把康普茶拿來取代早餐前的飲料或下午嘴饞時的手搖杯，而且口味多變超不膩。久而久之，她發現自己自動少吃、精神好很多，維持體態變得超輕鬆。

MEI邱馨葦瘦身秘訣：多吃益生菌

最後 MEI 強調「腸道順整個身體都順」。她平常會補充益生菌，讓消化系統更穩定，不只提升抵抗力，連代謝、排便、身體舒暢度都更明顯。腸胃好，身體自然不容易囤積廢物，也更不容易水腫。這些小習慣累積起來，才讓她多年維持少女體態完全不走鐘。

封面&內文圖片來源:FB@Mei 邱馨葦、IG@womanqueen42

本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章