71名身障生參加餐旅職前體驗

活動成功引導七十一位學生實際走入職場，親身體驗房務清潔與餐飲外場等核心技能。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市政府社會處為超前部署身心障礙學生的就業需求，特別針對基隆高中職學校綜合職能班學生舉辦三場「身心障礙學生職前準備團體活動」。社會處處長楊玉欣日指出，活動成功引導七十一位學生實際走入職場，親身體驗房務清潔與餐飲外場等核心技能，透過在基隆倉箱蜜境文旅和臺北六福萬怡酒店的實作訓練，提前建立職場適應能力與信心。

系列活動於分三梯次進行，主要參與對象為目前在學的高中職身心障礙學生，活動設計旨在讓他們能接觸未來職場所需具備的基礎技能，並透過在實際的飯店與文旅場域體驗，了解服務業的標準與要求。這些寶貴的親身體驗，不僅讓學生實際感受工作的辛勞與挑戰，也幫助他們在畢業前，即能縮短學用落差，建立對職場環境的正確認知。

廣告 廣告

楊玉欣表示，身心障礙學生群體中，有許多來自單親、新住民、原住民及高風險家庭等，他們在社會經濟條件上往往面臨更為複雜的挑戰，因此更需要政府與社會的優先支持與協助。這次職前團體活動的核心目標，就是讓這些相對弱勢的學生有機會透過成功體驗，從中建立成就感與自信心。她強調，鼓勵身心障礙者積極參與職場，不僅能實質提升他們的自信心和生活品質，更是體現社會包容性與多樣性的重要價值。

社會處表示，將持續堅定的推動社會包容，促進多元就業，確保公共服務能成為身障朋友強有力的支援系統。同時，也會引導企業逐步調整，認可身心障礙者的獨特能力與貢獻，共同努力創造一個真正友善共融、充滿愛與無障礙的職場環境。