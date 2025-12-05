71家餐廳大比拚！「台灣燴飯王」冠軍出爐 明年3月小7、家樂福開賣

記者柯美儀／台北報導

本屆台灣燴飯王，共12款燴飯入圍得獎。（圖／記者柯美儀攝影）

由農業部農糧署主辦的「台灣燴飯王」今（5）日揭曉！遠雄悅來大飯店英倫西餐廳的「潮田西魯鯛魚西魯肉燴飯」在鮮食組以海陸交融的溫潤風味壓群雄封王；黃手工小炒的「古早味白菜肉絲燴飯」則於冷凍組脫穎而出奪冠。2款冠軍燴飯無論是米飯的熱度與黏度控制，還是餡料搭配與醬汁層次表現，皆展現出高度商品潛力，廣獲評審一致好評。預計明（115）年3月將在家樂福、愛買與全台7-ELEVEN上架，消費者將可透過冷凍調理包與冷藏微波鮮食形式買到，隨時享用冠軍級美味。

廣告 廣告

農糧署表示，本屆競賽以「家鄉好味」為主題，分為「冷凍組」與「鮮食組」兩大類別，共吸引全台71家餐飲業者、123道燴飯料理參賽，涵蓋蹄膀筍絲、剝皮辣椒、瓜仔肉、魷魚蒜肉、梅干扣肉、西魯肉、海鮮燴醬等熱門口味，最終選出24強進入全國總決賽實戰比拚，比賽最終由7位專業評審與24位超商店長與美食部落客擔任素人評審共同評審，選出兩組各6件共12款得獎燴飯。

「冷凍組」冠軍為黃手工小炒的「古早味白菜肉絲燴飯」。（圖／記者柯美儀攝影）

冷凍組冠軍燴飯。（圖／記者柯美儀攝影）

本屆台灣燴飯王爭霸戰「冷凍組」冠軍為黃手工小炒的「古早味白菜肉絲燴飯」，參賽業者表示，此次端出的燴飯料理靈感來自過往在飯店品嘗的味道，也勾起童年家中辦桌後，全家一起加熱剩菜、共享西魯肉的記憶。他說，每次的味道都略有不同，因此決定抓出一個「記憶中的中間值」，透過不斷試做、建立SOP，成功重現古早味風味。

「鮮食組」冠軍由遠雄悅來大飯店英倫西餐廳的「潮田西魯鯛魚西魯肉燴飯」摘下。（圖／記者柯美儀攝影）

鮮食組冠軍燴飯。（圖／記者柯美儀攝影）

「鮮食組」冠軍則為遠雄悅來大飯店英倫西餐廳的「潮田西魯鯛魚西魯肉燴飯」，業者分享，他的料理源自母親傳授的家常菜，同樣以西魯肉為主軸，但選擇走「風味更厚重」的方向。他加入台灣洋蔥並炒至焦化，加深整體香氣，再搭配台灣花椒提味，形成與冷凍組不同的呈現方式。他說，希望透過味道較濃郁、穩定的食材組合，讓家常味能以更鮮明的方式被品嘗到。

農糧署副署長黃昭興表示，冠軍產品預計明年3月上市於最大通路。（圖／記者柯美儀攝影）

未來兩組冠軍燴飯將透過與喜生食品與7-ELEVEN合作，分別推出冷凍調理包與冷藏鮮食微波飯，提供現代消費者快速、美味、營養的一餐新選擇。

農糧署副署長黃昭興表示，未來在鮮食部分，會持續與各大通路合作，並透露冠軍產品預計明年3月上市於最大通路。此次專案預估可推出35萬份、約33噸的產品量，將由通路端協助銷售。他強調，所有參賽者使用的材料都必須來自台灣產銷履歷的優質農產品。本次比賽的料理特色以「飯」為主體，烹煮技術非常關鍵，而越簡單的料理越能凸顯米飯本身的特色，這也是競賽評比的重要核心之一。

更多三立新聞網報導

台大爆員工被「報復性解雇」！副校長帶10人突襲咖啡廳 校方回應了

你有小紅書？涉1706件詐騙！財損達2.4億 內政部下重手「台灣禁用1年」

2027全面禁廚餘養豬！補助＋設備輔導一次看懂 進養豬場要掃QR Code

電動車也要付錢！汽燃費改名「公路使用養護費」 立法院三讀通過了

