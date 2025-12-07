71歲丈夫賠光300萬退休金，60歲的她才明白，婚姻最怕的不是沒錢，而是對「家庭財務」一無所知
許多家庭中，財務管理往往由一方主導，另一方基於信任選擇不過問。但夫妻間缺乏財務透明度，一旦退休、重大疾病或意外發生時恐爆發爭端，甚至面臨經濟崩潰，嚴重侵蝕雙方信任與感情。
日媒報導案例，一對夫妻長期由男方管理財務，總是要太太「別擔心」。直到丈夫71歲重病時，退休的太太才發現他投資失利，把家中多年積蓄全賠光，自己甚至可能面臨沒錢養老的窘境。
親職作家尚瑞君建議，家庭財務應由夫妻共同管理，保持帳目公開、一起制訂預算並定期溝通，才能減少誤解與矛盾，否則財務不透明，遠比「錢賺得少」更致命！
家中財務只要一個人懂就好了？
每個家庭每月都有些基本開銷，很多人都覺得「賺錢最重要」，但其實更關鍵的是：你到底知不知道這些錢都花去哪了？
現在很多夫妻都是雙薪，可能覺得「各花各的也行」。但等到你們真的要買房、或突然遇到什麼大筆支出時，才會嚇一跳：「咦？我們好像根本不了解對方的存款有多少耶！」
如果夫妻其中一方對家裡財務狀況一問三不知，那風險可大了，不只容易失衡，萬一哪天發生危機，可能連個退路都沒有。所以說，夫妻如果能早點坐下來一起規劃、把帳算清楚，家裡的財務一定會更穩、過得更安心。
賠光40年積蓄，丈夫是徹頭徹尾的大騙子
根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60歲的美代子直到退休後，某次體檢發現71歲的丈夫生重病，第一次追問財務狀況，才發現丈夫竟將四十年來的積蓄、以及她多年來兼職的薪水全都投資失利賠光了……
她20歲嫁給比自己大11歲的丈夫，對方是製造公司部門經理，年薪台幣120萬元（以下幣值同）。婚後，她聽從丈夫的話：「錢交給我，你專心顧家。」於是，家裡的財務，她從不過問。
多年來，美代子只領生活費，連每月兼職打工賺的1萬6也交給丈夫，心想：「他負責賺錢，我負責家庭，這很正常。」丈夫也總說：「退休金和投資都在穩定增長，別擔心。」
直到60歲，一場體檢揭露丈夫重病，美代子擔心丈夫的病況，也憂慮未來的日子，第一次追問財務狀況，真相卻如晴天霹靂，由於投資失利，家裡幾乎「淘空」了：
300萬退休金，全數賠光在股票與外匯投資；房子抵押借款100萬；存款只剩10萬元，退休金每月僅3萬6。
四十年來的所有「放心」、「沒事」，都是一個又一個的謊言。得知真相後，美代子心灰意冷，想立刻離婚。「我先生是個徹頭徹尾的騙子！」
然而，美代子自己沒有足夠的積蓄，僅靠兼職月薪根本無法獨立生活。她成了典型的受害者──將財務主導權完全交出，導致在風險發生時，喪失了選擇權。
其實這類悲劇並不少見，在台灣也時有所聞，會造成這樣的悲劇，原因包括：
①資訊不對稱：完全不了解家庭財務
②經濟依賴：沒有自己的積蓄，離婚難以維生
③價值觀偏差：認為收入高的人理所當然管錢
④缺乏金融知識：盲目相信「投資穩定增長」
夫妻理財必懂的5個面向
親職作家尚瑞君曾分享一個例子：一對夫妻各管各的錢，直到先生因升職必須做財產申報時，才驚覺工作近十年的妻子竟然幾乎零存款！這個震撼教育讓他們立刻坐下來，重新建立理財共識。
夫妻間若不夠了解彼此的財務狀況，很容易讓一方陷入危機，甚至影響整個家庭的未來。
1、先存生活預備金，再談投資
別把全部收入拿去投資，先扣除必要開支與緊急預備金，剩下的才做理財。理財第一步是「存錢」，再來才是投資自己與資產。
2、不碰不熟悉的商品
高報酬＝高風險，過去績效不保證未來獲利。不要重押單一商品，更不能把存摺或印章交給理專。先學習、研究，再決定投資。
3、隨時檢測，設定停利停損
投資不是「買了就放」，要定期檢視並設定停利、停損點。問自己：「能賺多少」之外，更要問「能承受多少損失」。
4、不做連累家人的擔保或借貸
幫親友周轉要謹慎，救急不救窮。不能拿生活預備金去幫人，讓自己家庭陷入危機。
5、不輕信明牌或小道消息
詐騙與假消息很多，別相信「穩賺不賠」的投資秘訣。即使是銀行理專，也可能出現詐騙案例。記住：賺錢重要，安全更重要。
退休、失業、健康風險都提醒我們：理財不是選擇，而是必須。如果不懂理財，財也不會理你。至少夫妻要一起規劃，避免陷入「貧賤夫妻百事哀」。
（本文摘自《剛剛好的溫度：面對多重角色的平衡之道，讓愛擁有恰到好處的溫暖》，時尚出版，尚瑞君著）
本文不授權媒體夥伴
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
60歲學游泳、70歲歐洲自助旅行、80後中風也要笑！「台灣最會花錢媳婦」豁達看老：一邊老，一邊好
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 4
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 147
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 226
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 97
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 280
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 13
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 21
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 17 小時前 ・ 146
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 4 小時前 ・ 15
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 11
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 12
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 6 小時前 ・ 20
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
柯文哲直播開炮賴清德「通匪」 郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多
台灣民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌4日晚間於YouTube直播達5萬人同時收看，其中談及總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時稱台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題，柯文哲對此表示「「通匪！國安法！控告賴清德通匪。」談及2026年地方公職人員選舉藍白合，柯文哲則表示「只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，那個讓3%、6%，那實在太好笑......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 43