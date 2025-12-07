71歲丈夫賠光300萬退休金，60歲的她才明白，婚姻最怕的不是沒錢，而是對「家庭財務」一無所知





許多家庭中，財務管理往往由一方主導，另一方基於信任選擇不過問。但夫妻間缺乏財務透明度，一旦退休、重大疾病或意外發生時恐爆發爭端，甚至面臨經濟崩潰，嚴重侵蝕雙方信任與感情。

日媒報導案例，一對夫妻長期由男方管理財務，總是要太太「別擔心」。直到丈夫71歲重病時，退休的太太才發現他投資失利，把家中多年積蓄全賠光，自己甚至可能面臨沒錢養老的窘境。

親職作家尚瑞君建議，家庭財務應由夫妻共同管理，保持帳目公開、一起制訂預算並定期溝通，才能減少誤解與矛盾，否則財務不透明，遠比「錢賺得少」更致命！

家中財務只要一個人懂就好了？

每個家庭每月都有些基本開銷，很多人都覺得「賺錢最重要」，但其實更關鍵的是：你到底知不知道這些錢都花去哪了？

現在很多夫妻都是雙薪，可能覺得「各花各的也行」。但等到你們真的要買房、或突然遇到什麼大筆支出時，才會嚇一跳：「咦？我們好像根本不了解對方的存款有多少耶！」

如果夫妻其中一方對家裡財務狀況一問三不知，那風險可大了，不只容易失衡，萬一哪天發生危機，可能連個退路都沒有。所以說，夫妻如果能早點坐下來一起規劃、把帳算清楚，家裡的財務一定會更穩、過得更安心。

賠光40年積蓄，丈夫是徹頭徹尾的大騙子

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60歲的美代子直到退休後，某次體檢發現71歲的丈夫生重病，第一次追問財務狀況，才發現丈夫竟將四十年來的積蓄、以及她多年來兼職的薪水全都投資失利賠光了……

她20歲嫁給比自己大11歲的丈夫，對方是製造公司部門經理，年薪台幣120萬元（以下幣值同）。婚後，她聽從丈夫的話：「錢交給我，你專心顧家。」於是，家裡的財務，她從不過問。

多年來，美代子只領生活費，連每月兼職打工賺的1萬6也交給丈夫，心想：「他負責賺錢，我負責家庭，這很正常。」丈夫也總說：「退休金和投資都在穩定增長，別擔心。」

直到60歲，一場體檢揭露丈夫重病，美代子擔心丈夫的病況，也憂慮未來的日子，第一次追問財務狀況，真相卻如晴天霹靂，由於投資失利，家裡幾乎「淘空」了：

300萬退休金，全數賠光在股票與外匯投資；房子抵押借款100萬；存款只剩10萬元，退休金每月僅3萬6。

四十年來的所有「放心」、「沒事」，都是一個又一個的謊言。得知真相後，美代子心灰意冷，想立刻離婚。「我先生是個徹頭徹尾的騙子！」

然而，美代子自己沒有足夠的積蓄，僅靠兼職月薪根本無法獨立生活。她成了典型的受害者──將財務主導權完全交出，導致在風險發生時，喪失了選擇權。

其實這類悲劇並不少見，在台灣也時有所聞，會造成這樣的悲劇，原因包括：

①資訊不對稱：完全不了解家庭財務

②經濟依賴：沒有自己的積蓄，離婚難以維生

③價值觀偏差：認為收入高的人理所當然管錢

④缺乏金融知識：盲目相信「投資穩定增長」

夫妻理財必懂的5個面向

親職作家尚瑞君曾分享一個例子：一對夫妻各管各的錢，直到先生因升職必須做財產申報時，才驚覺工作近十年的妻子竟然幾乎零存款！這個震撼教育讓他們立刻坐下來，重新建立理財共識。

夫妻間若不夠了解彼此的財務狀況，很容易讓一方陷入危機，甚至影響整個家庭的未來。

1、先存生活預備金，再談投資

別把全部收入拿去投資，先扣除必要開支與緊急預備金，剩下的才做理財。理財第一步是「存錢」，再來才是投資自己與資產。

2、不碰不熟悉的商品

高報酬＝高風險，過去績效不保證未來獲利。不要重押單一商品，更不能把存摺或印章交給理專。先學習、研究，再決定投資。

3、隨時檢測，設定停利停損

投資不是「買了就放」，要定期檢視並設定停利、停損點。問自己：「能賺多少」之外，更要問「能承受多少損失」。

4、不做連累家人的擔保或借貸

幫親友周轉要謹慎，救急不救窮。不能拿生活預備金去幫人，讓自己家庭陷入危機。

5、不輕信明牌或小道消息

詐騙與假消息很多，別相信「穩賺不賠」的投資秘訣。即使是銀行理專，也可能出現詐騙案例。記住：賺錢重要，安全更重要。

退休、失業、健康風險都提醒我們：理財不是選擇，而是必須。如果不懂理財，財也不會理你。至少夫妻要一起規劃，避免陷入「貧賤夫妻百事哀」。

（本文摘自《剛剛好的溫度：面對多重角色的平衡之道，讓愛擁有恰到好處的溫暖》，時尚出版，尚瑞君著）

