71歲女乘客掌摑空服員 虎航發3點聲明：列入拒載名單

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本月3日台灣虎航航班飛抵桃園機場降落時，一名71歲的張姓婦人情緒失控，對空服員掌摑，造成對方右臉頰、頭部受傷。虎航8日發出聲明，最嚴厲譴責此類嚴重侵害員工尊嚴及人身安全之行為，將全力捍衛同仁法律上權益，並已委請律師協助當事同仁，且將這名女子列入拒載名單。

台灣虎航一架自日本福島飛往桃園國際機場的IT753班機，於降落前發生旅客與空服員肢體衝突事件。（圖／網友 sunnyouo.0801 授權提供）

關於2026年4月3日IT753福島飛往桃園航班之機上旅客暴力事件，台灣虎航說明如下：

一、 嚴厲譴責不當暴力行為

該班機於航程中發生旅客情緒失控並掌摑執勤客艙組員之事件。針對此類嚴重侵害員工尊嚴及人身安全之行為，台灣虎航予以最嚴厲的譴責。我們深信，每位在崗位上敬業付出的同仁都應獲得應有的尊重。

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二、 全力維護同仁工作尊嚴及安全

台灣虎航致力於提供安全及安心的工作環境，對於旅客攻擊客艙組員之行為，台灣虎航將全力捍衛同仁法律上權益，並已委請律師協助當事同仁，以建立安全的職場環境。

三、 秉持「飛安零容忍」立場與處置

機組人員之執勤安全與飛航安全息息相關。為維護全體同仁與旅客權益，對於在機內出現不理性行為的旅客，本公司已列入拒載名單，並將針對旅客危害飛航安全部分追究相關法律責任。

台灣虎航一向視飛航安全與職場安全為企業經營核心。我們致力於營造一個安全、舒適、安心的搭機環境。也感謝當日同機旅客的配合，以及社會大眾對此事件的關心。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

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