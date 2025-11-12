71歲婦掏4000元要姪兒「總統選侯友宜」 被判2年還要罰20萬元

行賄投票會觸法。（示意畫面）

2024總統大選前夕，台北71歲徐姓婦人為了支持參選人侯友宜，用通訊軟體LINE傳訊拜託姪兒和姪媳投給侯，承諾「回去給你4000元」，還要姪兒保密，並批評柯文哲是「一人黨」、賴清德「愛台毒」等，賄選行為遭到檢舉。台北地方法院依投票行賄罪，判徐婦有期徒刑2年、緩刑3年，行賄的4000元沒收，須向公庫支付20萬元。可上訴。

徐姓婦人2024年1月6日、距離總統大選剩1週時，用LINE傳訊給姪兒：「這次我希望你跟停（應為婷，姪媳名字）投給侯友宜好嗎？謝謝您，姑婆只想投給下一代可以平安的過日子。柯文哲一人黨，選上了處事很難，經濟更糟糕，賴清德愛台毒，台灣太危險不安定，拜託妳（你）喔，回去給你4000元，不要對外說，謝謝你，合十。」

廣告 廣告

姪兒當時僅回覆「微笑」貼圖，事後這段對話遭檢舉賄選，徐婦到案後坦承犯行，檢方依《總統副總統選舉罷免法》投票行賄罪起訴。法官審酌，雖然投票行賄罪法定刑為「3年以上有期徒刑」，徐婦行為也應予譴責，但考量影響層面及情節不嚴重，行賄對象也只有1人，金額也不大，依法酌量減刑。 法官判處徐婦2年徒刑、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付20萬元，完成5場法治教育課程，至於行賄用的手機及4000元則宣告沒收。此案仍可上訴。





更多《鏡新聞》報導

桃猿4將直播提「吃蛆、被炒」狠酸球團 應援團長Aby：屬個人行為

太子集團性招待「妹頭」是他 仲介百萬包養酒店妹還幫老闆殺價

憲兵中士缺錢加入中共神祕「臥龍會」 看劇寫心得拿30萬遭起訴