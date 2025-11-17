71歲張善政累了？「只做一任市長」私下對話瘋傳 本人鬆口曝下一步

​2026大選倒數一年，除了台北市長蔣萬安之外，桃園市長張善政也將尋求連任，鞏固國民黨地方版圖；針對流傳消息指出，張善政私下坦承「只做一任」的情況，張善政今（17）日赴桃園市議會備詢時嚴正否認，重申只要市民支持，一定會爭取連任。

國民黨議員凌濤、林政賢質詢時指出，張善政帶領桃園市政府的這3年來，鐵路地下化、智慧城市轉型都是有目共睹的政績，民調滿意度更是突破七成；不過林政賢指出，由於張善政至今未正式宣布尋求連任，加上外界傳聞張善政私下透露「只做一任」，不免讓支持者感到憂心。

廣告 廣告

聞言張善政嚴正澄清「從來沒說過只做一任」，張善政也進一步強調，只要市民支持，自己一定會爭取連任。

至於傳聞有可能代表民進黨投入選戰的民進黨不分區立委王義川、總統府副秘書長何志偉等人，林政賢認為，上述人選「太小咖」，別說絕對張善政、連任何一個桃園藍委都能勝出。至於外界傳聞外交部長林佳龍可能親征桃園的說法，71歲的張善政面對與林佳龍10歲的年齡差距時，引用美國已故前總統雷根（Ronald Reagan）競選連任時「我不會因為我對手年紀輕就攻擊他」的發言指出，絕對有信心爭取連任。

更多風傳媒報導

