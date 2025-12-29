71歲成龍懺悔對兒太嚴厲 房祖名打賀壽電話都被罵！父子關係疏遠原因曝光

成龍（左）曾對房祖名相當嚴厲。翻攝微博

71歲的國際武打巨星成龍近日在新片記者會上，提到兒子房祖名，懺悔自己過往嚴厲教育嚇跑兒子，「本來一年一個電話都給我罵回去。」後來房祖名就連一年一度的賀壽電話都不敢打了。

成龍提到：「以前我見到兒子就罵，上電視就說他，沒有一句好話。後來我錯了，原來教育不是這樣子的，應該讓他自由發揮，讓他自由去創作。」坦言過去對兒子太過嚴厲，導致父子關係疏離。

房祖名曾分享兒時與成龍的父子合照。翻攝微博

房祖名曾捲呼麻案！消失娛樂圈

成龍感嘆：「後來他（房祖名）見到我就怕了。」本來每年房祖名都會在成龍生日這天打電話祝賀，結果成龍竟破口大罵：「別在我生日打電話來，平常就打電話來，知道嗎？」接著用力掛斷電話，「我覺得很帥，結果以後，一個電話都沒了。」

成龍懺悔過往對兒子太嚴厲。翻攝微博

房祖名曾在11年前與柯震東捲入呼麻案，重創演藝事業，後來曾嘗試復出，但都慘遭「消名」，近幾年已幾乎沒有出現在大眾視野，如今被成龍提及父子相處，又再度受到討論。



