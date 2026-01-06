71歲成龍演活腦退化老人 自曝已製作告別之歌待離世後發布

成龍（中）新片《過家家》不打了，化身腦退化的獨居老人。（滾動工作室提供）

由新銳導演李太言執導，成龍、彭昱暢、張佳寧、潘斌龍、李萍主演的最新電影作品《過家家》，將於1月8日澳門上映、1月15日香港上映。出道63年、主演超過100部作品的71歲老大哥成龍，打破動作巨星的形象，一頭白髮、滿臉皺紋素顏入鏡，飾演患有腦退化的獨居老人任繼青，以蹣跚的步伐與細膩的神態，成功詮釋角色。

成龍為電影角色作準備，拍攝前特別到老人院探訪，深入了解老人的生活狀態，成龍透露，已找了團隊為自己寫了1首告別的歌，但這首歌會在他離世後才會發布，他感性說：「這些年自己送別了太多朋友和親人，體會到人終要一死，能夠慢慢變老是的幸連。我現在的心態是想說的說、想做的去做、不再猶疑太多。」

《過家家》由李萍（左起）、成龍、張佳寧、彭昱?、潘斌龍主演。（滾動工作室提供）

這次的演出，也勾起成龍心疼、難受的回憶，他慨嘆說：「我仍瀝瀝在目，1996年亞特蘭大奧運會上，阿里現身燃點最後1把火炬，他一出來，拿著火炬的右手不停顫抖，當時的他已經與帕金森氏症鬥爭了10多年，他顫抖著身體，高舉奧運火炬。眼前曾經一拳千斤重的拳王，如今需要用盡力才能將聖火燃點。我心中真的很難受的，不禁『哇』了1聲！他是世界拳王呀，他永遠意氣風發，留在我的青春記憶中。」

電影預告釋出後，觸動不少觀眾的心，打了一輩子的成龍，這次不打的樣子反而狠狠戳中淚點，他感激說：「我這次嘗試新的角色，沒有打也能得到大家共鳴，真的很開心，不過我沒說我不再打，只要我能打到的，我也會繼續打下去，告訴大家我已決定開拍《捕風追影》續集，希望大家能夠跟我期待新的作品。」

