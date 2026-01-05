71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機

父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。

外傳，成龍在2025年底透過信託基金，提供吳卓林約4000萬港幣資金，其中每月固定支付約10萬港幣作為生活費，其餘款項則須在完成學業後才能動用。此外，他也匿名替女兒支付加拿大的房租，並且只透過中間人轉達關心，未公開露面。

在工作方面，成龍同樣協助吳卓林接觸藝術相關資源，支持她從原本擺攤販售手繪T恤，逐步轉向建立個人品牌。有消息指出，吳卓林曾參與成龍電影《急先鋒2》的海報設計競標，與多家國際團隊一同角逐，過程中歷經多次修改，最終作品獲選，相關合作也引發討論。

吳卓林近期在直播中，首次提到「他常看我設計的海報」，並展示一幅仍在創作中的作品，上頭標記了成龍的生日。與此同時，她也刪除了過去公開指責父親的貼文，轉而專注經營自己的創作與T恤販售，單件售價約35加拿大幣。過程中，她並未公開對成龍表達感謝，也未證實是否接受直接贊助，被部分網友解讀為刻意維持距離。

這波動向引起兩極反應。支持者認為，成龍選擇以不公開、不干預生活的方式提供協助，已是在尊重界線下的實際行動；但也有質疑聲音指出，金錢與資源難以彌補過去長時間缺席的親職角色，尤其吳卓林過去曾因身世問題承受輿論壓力，當時成龍並未出面回應。

目前，吳卓林並未就父女關係正面表態，僅透過行動專注自身創作與生活；成龍方面，被問及近況時僅簡短表示「希望大家都好」，相關人士則轉述，他選擇等待女兒自行決定是否進一步互動。這段關係是否會出現更多轉變，外界仍持續關注。

