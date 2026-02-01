71歲成龍進駐小紅書！突自爆患過動症注意力不足

71歲成龍宣布進駐小紅書。（圖／蘇蔓攝、小紅書 成龍）

武打巨星成龍出道66年，拍攝過上百部影視作品，即使現已71歲，依然拚命演出高難度動作場面，且努力貼近年輕世代的他，也不斷學習新事物，日前就宣布開通短影音社群小紅書的帳號，更在第一支影片中罕見提及患有ADHD（注意力不足過動症）。

成龍1月30日正式宣布進駐小紅書，不僅發文表示，「各位薯友，你沒有看錯呀！真是我成龍呀，我來小紅書玩啦，以後請大家多多指教」，還發布自我介紹的影片，提到自己喜歡到處跑，感受不同的世界，也會唱歌、健身，甚至放下巨星包袱與寵物玩耍、在路邊騎腳踏車。

成龍在小紅書自爆患有ADHD。（圖／小紅書 成龍）

不過，他提到自己對許多事情仍是「新手村村民」，「你說這個花怎麼能養好呢？你說怎麼才能讓我這個ADHD集中注意力？你知不知道哪裡有好吃的？哪個角度自拍才能顯得我的臉小一點呢？」希望網友能藉此多認識他，同時預告未來會更常見面，立刻吸引超過10萬人朝聖。

另外，成龍也熱情與留言區的網友互動，其中有人教他自拍的訣竅：「大哥，手機放在下巴那裡自拍最顯臉小，不信您試試！」他馬上親自回覆：「謝謝，是我在小紅書學到的第一招。」就連韓國女星金喜善都現身留言：「這次人生在這裡相遇了」，他則回應：「不朽的神話在小紅書中延續」，呼應兩人2005年合作的電影《神話》，足見成龍對經營小紅書十分認真。

