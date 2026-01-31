71歲成龍震撼自曝患有ADHD！親揭注意力不集中 粉絲心疼

記者林宜君／台北報導

71歲成龍勇敢自曝患有ADHD。（圖／翻攝成龍微博）

71歲成龍勇敢自曝患有ADHD！影帝坦承注意力不集中，粉絲驚呼：原來功夫巨星也有煩惱。香港影帝成龍近日正式開通個人社群帳號，並分享首段影片，內容一如既往親民又生活化。影片中，他透露自己的日常嗜好，包括旅行、健身、照顧花草，以及與寵物狗玩耍。成龍幽默地說，雖然很多事情仍是新手，但樂於嘗試與學習。

成龍自嘲說：「怎麼才能讓我這個ADHD集中注意力？」。（圖／翻攝自網路）

值得注意的是，成龍首次公開表示自己患有ADHD（注意力不足-過動症，Attention Deficit Hyperactivity Disorder），並自嘲說：「怎麼才能讓我這個ADHD集中注意力？」這句話引來粉絲大量留言，大家紛紛表示心疼，並理解與支持。ADHD 是一種神經發育障礙，通常表現為注意力不集中、衝動、活動過多等，俗稱「過動症」。成龍坦誠分享自身狀況，也讓大眾看到即便是影壇巨星，也可能面對生活與心理上的挑戰。

更多三立新聞網報導

324場世界巡演畫下句點！張學友一句「再見不會太遙遠」粉絲瞬間暴動

布魯克林決裂父母後再爆內幕！前女友揭狗仔能掌握行蹤「絕非巧合」

命理師警告4大生肖未來30天財運「急轉彎」！一念天堂一念地獄

2026馬年運勢大解析！命理老師揭「3生肖」貴人運爆棚 「1生肖」可脫單

