71歲成龍驚喜開通小紅書！自爆患1疾病 無奈：怎樣才能集中注意力

記者林汝珊／台北報導

71歲成龍努力拉近與粉絲距離。（圖／龍祥提供）

71歲武打動作巨星成龍，縱橫影壇超過一甲子，出道至今累積上百部影視作品。近年他也積極要 拉近與年輕世代的距離，日前正式宣布開通「小紅書」帳號，首支影片更罕見自爆患有 ADHD（注意力不足過動症），掀起討論。

成龍自嘲說：「怎麼才能讓我這個ADHD集中注意力？」。（圖／翻攝自網路）

成龍於1月30日正式進駐小紅書，開心向網友打招呼表示：「各位薯友，你沒有看錯，真的是我成龍，我來小紅書玩啦！」並同步釋出自我介紹影片。他分享自己熱愛到各地走走、體驗不同生活樣貌，平時也會唱歌、健身，甚至不介意放下巨星身分，與寵物互動、在街頭騎腳踏車，展現親民一面。

影片中，成龍也發問：「花要怎麼養才會活？怎樣才能讓我這個 ADHD 集中注意力？哪裡有好吃的？自拍要用什麼角度臉才會比較小？」同時預告未來會常和粉絲互動，帳號一開通就吸引超過10萬人關注。

