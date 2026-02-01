71歲成龍驚爆患1隱疾 坦承「注意力無法集中」

成龍日前開通小紅書。翻攝成龍微博

71歲武打動作巨星成龍縱橫影壇超過一甲子，累積上百部影視作品，是華語影壇最具代表性的國際巨星之一。近年他積極拉近與年輕世代的距離，日前開通小紅書帳號與粉絲互動，沒想到首支影片就拋出震撼彈，首度自曝患有ADHD（注意力不足過動症），坦言長期飽受注意力不集中的困擾。

成龍正式進駐小紅書，一開通便親切向網友打招呼：「各位薯友，你沒有看錯，真的是我成龍，我來小紅書玩啦！」同步釋出自我介紹影片，分享私下生活樣貌，透露自己喜歡旅行、健身、唱歌，也愛照顧花草、陪寵物狗玩耍，甚至騎腳踏車在街頭閒晃，展現貼近日常的一面。

廣告 廣告

成龍日前開通小紅書。翻攝現代快報微博

帳號追蹤秒破10萬人

影片中，他更幽默提問：「花要怎麼養才會活？哪裡有好吃的？自拍要用什麼角度臉才會比較小？」接著笑說：「怎樣才能讓我這個ADHD集中注意力？」一句玩笑話意外揭露自身狀況。成龍首次公開表示自己患有ADHD，自嘲專注力不足、常分心，但仍保持樂於學習與嘗試新事物的態度，也預告未來會常和粉絲交流互動。

成龍的小紅書帳號開通不久，追蹤人數便迅速突破10萬。事實上，ADHD（注意力不足過動症）屬於神經發育障礙，常見症狀包括注意力不集中、衝動與活動量過多。成龍坦率談及自己的困擾，讓不少粉絲相當驚訝，紛紛留言表達心疼。

成龍日前開通小紅書。翻攝成龍微博



回到原文

更多鏡報報導

獨家／金曲歌王拋震撼彈！背負28年的角色「早就不想幹了」

獨家／金曲雙王「開庭互嗆」過程曝光 私下訊息內容全流出

金曲歌后遭詐騙集團鎖定！狂收簡訊「通知中獎」下場曝光

地藏王坐鎮也沒用？台積電嘉義廠再傳「皮開肉綻」意外 南科管理局回應了