71歲新北翁開車闖紅燈猛撞機車 乘客噴飛斷腿畫面曝光

記者莊淇鈞／新北報導

小貨車闖紅燈猛撞機車後騎士及乘客噴飛瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市泰山區新五路、中港南路口，今天（6日）凌晨0時許，1名71歲曾姓老翁開著小貨車闖紅燈，攔腰猛撞23歲鄭姓男子騎乘的機車，造成其右手腳擦挫傷、後座乘客23歲的吳姓男子右腿骨折，所幸2人送醫救治後並無大礙，這起車禍確切發生原因及肇責仍待後續警方調查釐清。

車禍後警方獲報到場。（圖／翻攝畫面）

據了解，這件車禍發生時，曾翁開著小貨車從台65線快速道路下到平面道路，沿著泰山區新五路行駛，行經中港南路口時，疑似闖紅燈穿越路口，當場撞上沿著中港南路綠燈直行往新北產業園區方向的鄭男騎乘的雙載機車。

強大撞擊力讓鄭男與後座乘客吳男當場噴飛翻滾後重摔落地，消防救護員獲報到到場救援時，發現鄭男右手腳擦挫傷、吳男則右腳骨折，2人經救護車緊急送往輔大醫院救治，所幸並無生命危險。轄區林口警分局獲報到場，對雙方實施酒測及毒測都未有數值，整起車禍事故發生原因及肇責仍待警方後續調查釐清。

