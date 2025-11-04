71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！

（圖／取自林青霞微博）

71歲的林青霞生日隔天再度曬出最新美照，綠色披肩搭白花胸針，氣色紅潤、眼神明亮，在自然光下皮膚狀態超好，笑起來依然溫柔又乾淨。她對著滿滿玫瑰蛋糕合十許願，整體氛圍低調卻很高級，網友直呼「優雅是刻在骨子裡的」。

其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。

日常林青霞也完全活成「人生示範」！她常戴帽子旅行、帶素描本寫寫畫畫、穿輕鬆服裝和朋友大笑合照，還時常走山看雲海。沒有刻意扮年輕，也不拚濾鏡，卻比很多新生代偶像還自在、有生命力，這才是所謂「把日子過得漂亮」。

更讓人佩服的是，她的美不只在外表，2023年她穿上博士學袍、領下香港大學榮譽博士學位，分享是完成母親的心願，語氣真摯不張揚。那瞬間很多網友都說，真正稀有的，是她的格局與教養，那種從容比紅毯造型更讓人記住。

林青霞沒有在跟時間硬拼，她就是自然、清醒、走自己的步調。71歲能活成這樣，不靠逆齡術、不靠濾鏡，而是靠態度、節奏跟底氣…很少人能做到，她卻做到了。

