71歲父急性腦出血驟逝！《星光》男星陳威全悲慟證實 吐心中最大遺憾

41歲歌手陳威全2010年參加《超級星光大道》，近年已舉家移居蘇州，並在上海發展。他27日哀痛發布父親辭世消息，父親因急性腦出血辭世，由於噩耗來得突然，讓陳威全難以承受，「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家三姐弟全部趕回來」。

41歲歌手陳威全27日哀痛對外發布父親辭世消息。（圖／陳威全 提供）

陳威全父親在23日晚間辭世，享壽71歲；他透露，在得知父親腦溢血的消息後，第一時間帶著妻子與孩子，連日奔波返回馬來西亞，只為送父親最後一程。他哽咽表示：「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家三姐弟全部趕回來，爸爸真的有等到每一個人都到了，才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」

陳威全今日在臉書發文悼念父親，簡短卻深情寫下：「謝謝你做我的父親。」形容父親離世的過程就像「電腦突然斷電般」，在沒有太多痛苦的情況下安然入睡。他坦言，這次返家最不習慣的地方，就是再也無法聽到爸爸的聲音，但家中每一處，卻都充滿著父親留下的回憶，「謝謝你做我的父親。」

談到心中最大的遺憾，陳威全說，這一、兩年來幾乎沒有與父親實際見到面，但父子之間始終保持密切聯繫，「我們常常視訊，彌補彼此不在身邊的距離。」父親晚年生活其實相當充實，與母親四處走訪，「英國跑跑、內地跑跑、吉隆坡跑跑，會到三個孩子家裡輪流住一住、走一走」，如今回想起來，更顯珍貴。

陳爸爸因急性腦出血造成大面積出血辭世，享壽71歲。（圖／陳威全 提供）

而原本陳威全已計畫好，今年5月要帶著爸爸、媽媽來一趟江南之旅，希望讓父母多看看他近年生活與工作的地方，未料旅行還未成行，卻成了來不及完成的心願。

他也感念父親自小教會他許多人生價值觀，包括「害人之心不可有，做個愛人如己的人。」自認是個「三分鐘熱度」的人，但父親始終教導他要學會堅持、全力以赴，更以身作則，示範什麼是責任感，如何孝敬父母、愛兄弟姊妹，成為好丈夫、好父親、好爺爺與外公。

談到此刻最讓自己感到安慰的一件事，陳威全動容表示：「到現在為止，我做過最對的一件事情，就是前年的時候翻唱了鄧麗君的經典《我只在乎你》。」當年他邀請父母一同出演音樂錄影帶，替兩老留下許多珍貴畫面，「真的拍了很多又帥又美的照片」。

陳威全吐心中最大遺憾。（圖／陳威全 提供）

令人動容的是，陳爸爸在告別式中所使用的遺照，正是當時〈我只在乎你〉音樂錄影帶拍攝時留下的劇照。這份跨越音樂與人生的紀念，也讓陳威全在萬般不捨中，感到一絲欣慰，「至少，為爸爸留下了一個很好的樣子」。

