71歲父親急性腦出血突離世！強撐最後一口氣等兒孫 陳威全悲吐遺憾

陳威全悲吐父親突然急性腦出血離世，祖孫三代再無法同框。

「亞洲創作才子」陳威全於今（27日）哀慟證實，父親日前因急性腦中風，在三位子女及其家庭成員的陪伴下，走完人生最後一哩路。近年將生活重心遷移至蘇州、上海發展的陳威全，在得知噩耗第一時間，帶著妻小連日奔波趕回馬來西亞。他哽咽表示，父親強撐著最後一口氣，直到三姐弟全部趕到病榻前才斷氣，「爸爸真的有等到每一個人都到了，才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」

工作忙碌兩年僅靠視訊聯絡 家庭旅遊未成行是遺憾

談到心中的遺憾，陳威全坦言這兩年因工作忙碌，幾乎沒有與父親實體見面，僅靠視訊彌補距離。原本他已計畫好今年5月要帶著父母同遊江南，一路走訪上海、蘇州與杭州，希望讓兩老親眼看看他近年生活與工作的地方，未料心願尚未達成，卻成了永遠的遺憾。

陳威全感念出生於沙巴的父母一路支持他的音樂夢，入行超過20年來，父親總是燃燒自己、盡職成全子女，「非常感謝爸爸這一輩子燃燒自己、盡職成全。」

陳威全（右1）感謝父親與母親對他音樂事業的支持。

翻唱《我只在乎你》留父母身影 陳威全動容：慶幸做了最對的事

在萬般不捨中，陳威全提到一件令他感到安慰的事。他動容表示，前年翻唱鄧麗君經典作品〈我只在乎你〉時，靈機一動邀請父母一同出演音樂錄影帶，紀錄下兩老許多帥氣與美麗的畫面。

如今陳爸爸在告別式中所使用的遺照，正是當年拍攝 MV 時留下的劇照。陳威全感性地說：「到現在為止，我做過最對的一件事情，就是拍了那個 MV。至少，為爸爸留下了一個很好的樣子。」

陳爸爸的告別式將於28日在馬來西亞沙巴斗湖舉行，家屬選擇低調處理後事，盼外界給予理解與空間。陳威全回憶父親晚年生活充實，常往返於英國、中國與吉隆坡，在三個孩子家中輪流居住。目前陳威全已暫緩所有工作行程，全心陪伴家人度過低潮，也感謝各界在此刻給予的關心與慰問。



