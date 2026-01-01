71歲王夢麟爆酒駕！本尊道歉認了：壓力很大

王夢麟。（圖／翻攝自王夢麟臉書）





71歲民謠歌手王夢麟今（1）日傳出於12月29日清晨酒駕，他駕車行經內湖區康樂街時先撞上路邊環保局清潔人員手推車，接著又撞向同側路燈桿肇事，事後警方對王夢麟實施酒測，酒測值竟高達0.73，嚴重超標。對此，王夢麟稍早也親自回應了。根據《三立新聞網》報導，王夢麟表示，前一晚與友人喝威士忌，早上開車去買早餐，結果轉個彎就發生自撞意外，他強調：「我沒有撞到人，我現在在家，人好好的」。

至於酒駕一事，王夢麟則提到，「我最近在籌備網路節目壓力很大」，並透露其中一個搭檔好像是小優，對於酒駕事件不願多提。

回顧整起事故，王夢麟當時沿道路路線左轉，卻逐漸偏離車道，朝向前方清潔員開去。清潔員還來不及反應，王夢麟的車輛就先撞碎手推車，再猛撞燈桿，所幸清潔員當時站在人行道上，沒有遭到波及。

