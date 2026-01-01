71歲王夢麟酒駕險撞清潔人員！稱壓力大「喝不多但沒退」

【緯來新聞網】71歲資深民歌手王夢麟驚傳2025年12月29日上午酒駕，差點撞到路邊的清潔人員。事後他接受訪問，聲音聽起來疲累，「我壓力很大，前一天跟幾個朋友喝了酒，也喝不多，但酒意還沒有退」。

王夢麟酒駕被抓。（圖／翻攝王夢麟臉書）

據悉，王夢麟行駛自家白色轎車在台北市內湖區康樂街，不慎撞到一旁正在值勤的清潔隊手推車，警方獲報後，酒精濃度高達0.73、嚴重超標。他坦言：「睡的時間很少，我起來想買燒餅油條，我開著車，我非常清醒，我才開30幾（時速），一轉彎就撞到早上在掃地的、裝垃圾的車。」



他表示自己沒有受傷，也沒有撞到人，「撞到人我就嚇死了，當場心臟麻痺」。他撞到後自行報警，「做了就做了， 移送法辦就移啊，就配合就好了，躲也沒有用，會被抓出來」，現在就回家等開庭。



★《緯來新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒 ★



★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

