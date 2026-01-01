71歲男歌手王夢麟清晨酒駕 差點撞到清潔隊員！酒測值高達0.73

71歲資深男歌手王夢麟驚傳日前酒駕，差點撞到清潔隊員。（圖／翻攝畫面）

現年71歲的資深民歌歌手王夢麟，驚傳2025年12月29日清晨酒駕，行經內湖康樂街先撞上路邊環保局清潔人員的手推車，隨後又撞擊路燈桿。警方現場酒測顯示，王夢麟呼氣酒精濃度為0.73mg/L，已依刑法公共危險罪偵辦。據《中國時報》報導，王夢麟本人證實酒駕一事，但低調稱身體無大礙。

據了解，警方表示，王夢麟於2025年12月29日上午6點時許，駕駛自家白色轎車行經台北市內湖區康樂街不慎撞到一旁正在值勤的環保局清潔隊手推車，差一點還撞到清潔隊員，對方連退好幾步閃過，一度愣在原地，隨後王夢麟的轎車又撞上同側路燈桿。

警方獲報趕抵現場對王夢麟實施酒測，豈料，其呼氣酒精濃度高達mg/L，嚴重超標，當場被依刑法公共危險罪偵辦。王夢麟供稱前一晚與友人喝酒，不知道酒精尚未代謝就開車出門買早餐，全程配合警方調查。對此，警方呼籲民眾切勿酒駕，以維護自身及公共安全。

據《中國時報》報導，王夢麟本人承認酒駕，目前並無大礙。對於自身行為感到相當愧疚，也向社會大眾致歉。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

71歲資深男歌手王夢麟近日爆出酒駕。（圖／報系資料照）

