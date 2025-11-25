71歲男載妻拿藥突昏倒 熱心民眾及時CPR搶命成功

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗卓蘭鎮一名71歲的老先生，開車載太太要到市區拿藥，沒想到人卻突然昏厥在車上，幸好熱心民眾搶時間，協力CPR搶救，等到救護人員抵達，將人送醫，合力把人從鬼門關拉回來。

一群人圍著停放路口的白色車輛，突然四五個人從駕駛座抬出一個人放到路面，另外還有民眾拎來兩個三角錐往路口一擺，擋車、指揮交通，像是分工仔細、作業從容，實際上是緊急的救命時刻。





田姓老先生載著老伴到卓蘭中正路的藥局拿藥 自己突然昏厥在駕駛座 熱心路人合力搶救（圖／翻攝畫面）

21日晚間71歲的田姓老先生載著老伴到卓蘭中正路的藥局拿藥，沒想到老婆藥拿了，老公卻昏倒在駕駛座，附近民眾聽到老太太呼救趕來幫忙，趕緊分工眾人救一人，有的輪流幫忙施作CPR，有的幫忙拿三角錐、引導交通。直到警消人員到達接手。





現場民眾仍舊不間歇地在一旁，隨時遞補幫忙施作CPR，老太太則是急得全身癱軟，警方先協助她陪同搭上救護車。七八個熱心民眾一刻都不停歇地輪流搶救，把握住急救黃金時間，其中一個年輕人還目送著老先生上救護車，這才放心地揹起大背包轉身繼續行程，有了這群熱心活菩薩，老先生恢復自主心跳，送醫搶回一命。





