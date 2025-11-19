71歲癌末老翁心繫浪浪 耕莘醫院助他重返中途之家道別
71歲高老先生在新北市新店山區「協力園愛心共養流浪狗中途之家」照顧流浪狗近30年，今年8月間因交通意外送往新店耕莘醫院，檢查出已攝護腺癌末期，後續安排入住護理之家並接受安寧照護，但高老先生始終放心不下園區的狗兒們。耕莘醫院團隊特別為高老先生規畫「安寧圓夢之旅」，護送他回到園區，見高老先生如願一一向狗兒們道別，無不紅了眼眶。
據了解，高老先生8月間駕車從園區外出，因身體不適差點駛入山溝，經送往耕莘醫院檢查，結果顯示攝護腺癌已進入末期，並轉移至肺部與骨骼。住院期間，高老先生了解自身病況，簽署「不施行心肺復甦術」意願書，隔日即由安寧共同照護團隊介入陪伴，因他無親屬照顧，故通報新北市社會局協助安置，安排入住護理之家，耕莘醫院居家安寧照護團隊則持續關懷追蹤。
隨著高老先生的身體愈發虛弱，但他心中始終放不下那些依賴他照顧的流浪狗們，多次向安寧團隊表示，希望能再回到狗園，看看熟悉的狗兒們，也向陪伴自己30年的夥伴道謝與道別。
安寧團隊為完成高老先生最後心願，積極與社會局及護理之家協調，共同規畫「安寧圓夢之旅」。
圓夢當日，新店區下著大雨，眾人護送高老先生回到久別近4個月的中途之家，高老先生輕喚平日與他最親近的「熊熊」，也已年邁的「熊熊」靜靜走向他，緩緩坐下。高老先生吃力抱起「熊熊」，訴說道別話語，旁人見景無不一陣鼻酸。
中途之家負責人楊香女士說，高老先生30年前因失業陷入人生低谷，受她邀請擔任志工，加入狗園照護流浪狗；「熊熊」入園後與高老先生特別投緣，無論工作或休息都陪伴在側，已是他生命中最深的陪伴。
天主教耕莘醫院社區副院長洪淩鈺表示，耕莘醫院秉持「愛主愛人、尊重生命」精神，以「幽谷伴行」作為安寧照護的核心，盼望每位病人都能在生命最後的旅程中，感受溫暖、被尊重的走向生命的終點。
