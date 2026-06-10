71歲白冰冰大解放！甩肉2公斤辣穿比基尼 聞傅子純驟逝痛喊：心情盪到谷底

白冰冰在越南旅行時穿上比基尼拍美照。翻攝YT@bingbingpai

演藝圈大姐大白冰冰日前剛從越南旅遊返台，就接到入圍金曲獎最佳台語女歌手的好消息，外界紛紛好奇她的紅毯禮服尺度，會不會帶「長輩」見客？對此白冰冰表示會走端莊路線。不過，她日前趁著遊越南時難得解放自己，穿上比基尼在遊輪上拍照留念。

白冰冰雖然已經71歲，但活力依舊，不是在工作中帶給觀眾歡樂，就是在旅遊的路上。從10年前開始，她就做好了規劃，趁著年輕有體力，先走遍此生必去的高難度景點南極、北極、祕魯馬丘比丘、西藏，及路途遙遠的非洲、歐洲、美洲各地。現在年紀增長，不想太勞累，就開始探索天數較少的亞洲各地。

白冰冰鬆口金曲獎紅毯尺度

此行有一晚夜宿下龍灣遊輪上，白冰冰興之所至，花了兩百萬越南盾（約2400元台幣）買了一套比基尼，與室友在陽台上拍照留念。不過她笑說，這樣的尺度是越南限定，金曲獎紅毯應該看不到。為了完美走紅毯，她這一週雖然瘦了2公斤，但體重還是5字頭，她坦言：「拍照可以修圖，但走紅毯可不行，我個子矮，5字頭就是過重。」這也讓她懷念起年輕時體重只有43公斤的俏麗模樣。

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此次越南行，讓白冰冰最痛苦的是幣值的換算，包包隨時背著上百萬越南盾。上一次廁所要3000盾，常常看到她在廁所門口喊著「有誰要上廁所？我請大家尿尿」，被大家笑稱是「白大戶」。對白冰冰來說，與朋友開心出遊，看遍美景，是她永保年輕的秘訣之一。

白冰冰搭番西邦峰纜車，飽覽壯闊的高山和梯田景緻。長興影視提供

白冰冰在越南穿彝族服裝拍照留念。長興影視提供

白冰冰難忘自己年輕時體重43公斤的模樣。長興影視提供

白冰冰在下龍灣遊輪的房間陽台，難得穿上比基尼解放自己。長興影視提供

白冰冰常在自己的YouTube頻道《誠懇逗陣》分享遊記，也吸引不少旅行社關注前來邀約合作。這次的越南沙壩行，其實就是好友、同時也是警察歌手林宏銘所屬的澳朵旅行社所組的團。白冰冰也帶著好友一同出遊，其中就有兩位教唱老師——桃李滿天下的楊惠絜老師和戴靜芳老師，大家6天走下來，一路歡唱，喜樂連連！

白冰冰揭與傅子純遺孀私交！沉痛提醒：不要輕忽健康

這趟越南行雖然充滿歡笑與美好回憶，但這兩天卻發生民視小生傅子純驟逝噩耗，讓白冰冰心情瞬間盪到谷底，心情大受影響，由於她與傅子純的老婆也是旅遊同好，曾一起同遊日本、新加坡，因此也在第一時間捎去關心。遭逢突如其來的離別，冰冰姐更沉痛地提醒大家，身體只要有不舒服就要立刻去看醫生，千萬不要輕忽健康。



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