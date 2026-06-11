71歲白冰冰拼了！辣曬比基尼「清涼美照」試水溫 親曝金曲紅毯造型
四季線上／陳軒泓 報導
白冰冰日前剛從越南旅遊返台，就接到入圍金曲獎最佳台語女歌手的好消息，外界紛紛好奇她的紅毯禮服尺度，會不會帶「長輩」見客？對此白冰冰表示會走端莊路線。不過，她日前趁著遊越南時難得解放自己，穿上比基尼在遊輪上拍照留念。
白冰冰年過 70 依舊充滿活力，打從 10 年前開始，她就做好了規劃，趁自己還有體力，先走遍此生必去的高難度景點南極、北極、祕魯馬丘比丘、西藏，及路途遙遠的非洲、歐洲、美洲各地。隨著年紀增長，不想太勞累，就開始探索天數較少的亞洲各地。
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此次越南行其中一晚夜宿下龍灣遊輪上，白冰冰興之所至，花了兩百萬越南盾（約 2400 元台幣）買了一套比基尼，與室友在陽台上拍照留念。不過她笑說，這樣的尺度是越南限定，金曲獎紅毯應該看不到。而為了完美走紅毯，她表示一週內雖然瘦了 2 公斤，但體重還是 5 字頭，白冰冰坦言：「拍照可以修圖，但走紅毯可不行，我個子矮，5 字頭就是過重。」這也讓她懷念起年輕時體重只有 43 公斤的俏麗模樣。
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