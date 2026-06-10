71歲白冰冰砸百萬脫了！下龍灣驚喜曬「比基尼辣照」 網讚：有本錢水啦

娛樂中心／綜合報導

演藝圈大姐大白冰冰（冰姐）近日雙喜臨門！剛結束越南深度旅遊的她，隨即迎來二度入圍金曲台語歌后的重磅捷報。隨著頒獎典禮即將登場，外界紛紛敲碗關心她的紅毯戰袍尺度，對此，白冰冰昨（10）日大方釋出觀光 VLOG，曝光自己在下龍灣豪華遊輪上「脫了」的大解放比基尼美照，更親自預告紅毯動向，笑稱這波清涼福利絕對是「越南限定」，金曲紅毯上會改走端莊路線，不會讓長輩出來見客。

白冰冰氣色紅潤、中空露腰，展現出的白皙肌膚與超凍齡的自信神態，依舊辣翻全網。（圖／翻攝自白冰冰誠懇逗陣YouTube）

豪砸200萬越南盾大解放！雙套比基尼大秀傲人雪白肌

今年已 71 歲的白冰冰在個人頻道「白冰冰誠懇逗陣」中大發福利。行程中夜宿北越下龍灣時，她在遊輪上興之所至，當場大氣「豪砸200萬」——不過是越南盾（約折合台幣 2400 元），買下明亮的蘋果螢光綠兩截式泳衣以及另一套自帶亮片薄紗的水藍色比基尼，直接在房間陽台與郵輪甲板上大方解放身材。照片中她氣色紅潤、中空露腰，雖然自嘲為了走紅毯一週內努力甩肉 2 公斤、體重仍維持在 5 字頭「拍照可以修圖，但走紅毯不行」，但她展現出的白皙肌膚與超凍齡的自信神態，依舊辣翻全網。

乘世界最長纜車、背百萬大方請尿尿 冰姐豪氣自嘲「白大戶」

這趟越南之行充滿歡樂，白冰冰與台灣一眾好友不僅免排隊走 VIP 通道，搭乘了號稱全世界最長的「番西邦纜車」，登高體驗人在雲霧中的仙境感，更深入 36 古街體驗在地風情。不過最讓她頭痛的就是幣值換算，包包裡隨時要背著上百萬、上千萬越南盾出門，因為當地上一次廁所就要 3000 盾，常常讓她在廁所門口無奈大喊：「有誰要上廁所？我請大家尿尿！」大方豪氣的舉動被團員笑稱是當地的「白大戶」，她也透露能跟好友看遍美景，就是她永保年輕的秘訣。

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白冰冰還穿另一套自帶亮片薄紗的水藍色比基尼，直接在房間陽台與郵輪甲板上大方解放身材。（圖／翻攝自白冰冰誠懇逗陣YouTube）

網讚有本錢、穩拿台語歌后！ 萬名鐵粉洗版驚呼「身材實在有夠棒」

火辣的雙套泳裝照與 VLOG 影片曝光後，立刻在網路上掀起一陣轟動，留言區湧入無數忠實鐵粉大讚冰姐的超凍齡狀態。網友們紛紛熱烈洗版，驚呼連連地直誇：「冰冰姐身材實在有夠棒！」、「有本錢才敢這樣穿，水啦！」、「這身材真養眼，完全看不出年紀」。除了大讚美照，粉絲們也齊聲為她二度角逐金曲獎台語歌后的重磅捷報集氣力挺，紛紛留言預祝她順利奪獎，展現出這位演藝圈常青樹不凡的無敵親和力與天后級的超高人氣。

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