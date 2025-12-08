71歲翁連撞3車肇逃釀2傷 「少年隊隊長」英勇攔車

南投昨（7）日發生一起嚴重車禍，一名老翁在市區連撞3車造成2人受傷，肇事逃逸遭攔車逮獲，見義勇為民眾今（8）日身分曝光，竟是南投縣警局少年隊隊長。

老翁在南投連續肇事釀2人受傷。（圖／翻攝畫面）

回顧此案，陳姓老翁（71歲）昨日中午駕駛自小客車先在國道3號南下207K台中烏日段發生車禍，逃離事故現場後沿南崗二路行駛，又在縣警局及縣議會前連續擦撞多輛車造成2人受傷，包括警專19歲鄭姓學生輕傷，另名李姓老翁（69歲）則傷勢較重緊急送往醫院搶救。

南投縣警局少年隊隊長鄒政達見義勇為攔下肇事車輛。（圖／翻攝畫面）

陳翁三度肇事後仍持續逃逸，一名目擊車禍發生的民眾見狀，熱心主動開車尾隨並在南投縣議會前攔下陳翁車輛，避免後續再發生衝撞事故造成傷亡，陳翁最後被警方帶回依公共危險、過失傷害罪嫌送辦，今該名義勇駕駛身分曝光，原來就是南投縣警局少年隊隊長鄒政達。

老翁被攔下後由警方帶回偵辦。（圖／翻攝畫面）

鄒政達攔下車輛後立刻熄火肇事車輛，以免陳翁又繼續行駛肇禍，並隨即通報警網到場支援，在與現場其他民眾協助傷者送醫；縣警局表示，鄒員主動積極作為及時制止擴大傷亡處置得宜，呼籲民眾若發現可能危險的行車情況，應立即通報110由警方迅速介入處理，儘量勿自行攔車以免發生危險。

