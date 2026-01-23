71歲翁「椎間盤嚴重磨損」站著都難！新式微創手術助告別極度痠痛

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】71歲的胡先生年輕時為了養家，從事搬運工作，常得獨自扛起80多公斤的貨物，當時仗著年輕體力好，咬牙硬撐，卻不知脊椎已悄悄受損，造成椎間盤嚴重磨損，近年來深受腰痠背痛之苦，走幾步路就痠痛，連久站都是奢望；一再復健無效，又恐懼傳統手術風險而舉棋不定，想出國的夢想更是一再擱置。

最近在多位病友推薦後，前往衛福部彰化醫院骨科醫師陳柏辰就診，陳柏辰醫師為他進行新式脊椎微創手術，一週即痠痛消失，預計將飛往日本，展開期待已久的山水之旅。

腰椎椎間盤磨損導致脊椎側彎 是長年背痛、步行困難原因

陳柏辰醫師表示，經影像檢查發現，胡先生第一至第五節腰椎的椎間盤已嚴重磨損退化，磨到扁平，導致脊椎側彎與滑脫，這正是長年背痛、無法多走路的病灶根源。陳柏辰醫師說明，他為胡先生進行新式脊椎微創手術「OLIF斜位腰椎融合術」，除了清除受損的椎間盤，並植入高分子聚合物的「斜位融合支架」，支撐力是傳統支架的三至五倍，穩固地將萎縮的椎間盤空間撐開，再配合骨釘植入，成功矯治了胡先生的脊椎側彎。

新式脊椎微創手術安全性高 術後能迅速回歸日常

陳柏辰醫師指出，傳統脊椎手術通常採「後方進入」，患者必須趴著，醫師需小心翼翼閃避密集的脊神經才能觸及患部。而新式脊椎微創手術（OLIF），則是讓患者側躺，從腰側的肌肉自然縫隙進入脊椎，不需破壞大片骨骼與肌肉，出血量極少，安全性高，有效避開危險神經區域，降低神經損傷風險。也因為傷口小，術後疼痛感大幅降低，病患能迅速回歸日常。

長期負重或姿勢不良易使脊椎退化 出現不適盡快就醫

陳柏辰醫師提醒，長期負重或姿勢不良是脊椎退化的殺手，若民眾發現走遠路會腿背痠痛、久站不適，應及早就醫檢查，而現代微創醫療技術已非常成熟，不需過度擔憂手術風險而委屈生活品質。

