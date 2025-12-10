71歲葛萊美提名歌手賽克斯家中遇刺身亡 31歲兒涉謀殺被捕

曾獲葛萊美獎提名的美國歌劇與福音歌手朱比蘭特·賽克斯（Jubilant Sykes）於加州聖塔莫尼卡住處遭刺身亡，享壽71歲。而兇手驚傳為其親生兒子。

美國歌劇與福音歌手朱比蘭特·賽克斯。 （圖／翻攝Instagram「 JubilantSykes 」）

英國《衛報》10日報導，聖塔莫尼卡警察局發布聲明指出，警方於8日晚間接獲911報案電話，指稱該住處正發生攻擊事件。警員抵達現場後，發現朱比蘭特·賽克斯身上有嚴重刀傷，急救人員趕抵後當場宣告死亡。警方表示，其31歲兒子麥卡·賽克斯（Micah Sykes）當時在場，隨後未經抵抗即遭拘留。目前尚不清楚他是否已聘請律師。

警方已尋獲凶器，案件仍在調查中。警方聲明表示，「案件發生的具體情況仍在調查當中，嫌犯將以謀殺罪名移送，案件將提交給洛杉磯地方檢察官辦公室審查起訴。」

朱比蘭特·賽克斯於2010年葛萊美獎中，因演出伯恩斯坦（Leonard Bernstein）作品《彌撒》（Mass）中的主禮者角色，獲得最佳古典專輯提名。《衛報》曾於2005年盛讚他的演出，稱其為「在高難度角色中展現出色表現」。

其31歲兒子麥卡·賽克斯以謀殺罪名移送。 （圖／翻攝Instagram「 JubilantSykes 」）

他的職業生涯曾在多個知名場館演出，包括大都會歌劇院、柏林德意志歌劇院、卡內基音樂廳、倫敦巴比肯中心、甘迺迪中心、阿波羅劇院及好萊塢露天劇場。

朱比蘭特·賽克斯於1954年出生於洛杉磯，童年時期以女高音演唱，後來轉為男中音，並跨足爵士樂與福音音樂領域。他曾於2019年接受加州州立大學富勒頓分校新聞採訪時表示，「起初我並沒有夢想成為歌劇歌手，但在加州州立大學富勒頓分校時，這一切改變了。我的老師們傾注心力培育我，校園裡擁有我職業生涯所需的一切準備。」

他於2002年接受美國國家公共廣播電台（NPR）訪問時曾說，「我的歌唱就像呼吸一樣，是我的延伸。我不認為這有什麼特別，這是我的熱情所在。」他表示自己能自在演唱從流行樂到歌劇的各種曲風。

