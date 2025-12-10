71歲葛萊美歌手驚傳家中倒臥血泊身亡 兇嫌竟是親生兒

71歲歌劇、福音歌手朱比蘭特賽克斯（Jubilant Sykes）曾獲葛萊美獎提名，當地時間8日賽克斯驚傳倒臥他位於聖莫尼卡的家中，滿身是血和刺傷，最後不治身亡。而警方初步研判他的31歲兒子邁卡賽克斯（Micah Sykes）涉嫌重大，已將他以涉嫌謀殺罪正式逮捕。

據外國媒體報導，美國加州聖莫尼卡警局透露，當地時間星期一(12/8)接到「911」報警電話，指聖莫尼卡一處住宅內發生襲擊衝突，警方到場後發現朱比蘭特賽克斯倒臥血中、身重數刀，醫護人員到場後急救不久，便宣告他已死亡。

警方同時在住處內發現31歲的兒子邁卡賽克斯，並將邁卡賽克斯因涉嫌謀殺罪而逮捕，目前不確定邁卡賽克斯是否已請律師，而警方表示：「全案的具體狀況仍在調查中，將請洛杉磯縣地方檢察官辦公室審議，並考慮是否將對邁卡賽克斯提出訴訟。」

朱比蘭特賽克斯是非裔美國人，從小在洛杉磯長大，因對學習唱女高音聲域有興趣投入歌劇界，與許多藝術家如克里斯多福帕肯寧（Christopher Parkening）合作過，並巡迴世界各地表演，朱比蘭特賽克斯2010年因參加Leonard Bernstein的專輯《Mass》而被葛萊美獎提名，2014年曾參與導演彼得庫森斯（Peter Cousens）的電影《自由（Freedom）》、也現身過2023年上映的電影《The Descent》。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

