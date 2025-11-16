71歲蔡振南拍《恨女》拼命練拳擊 王彩樺遇神績拒老公慶生約：我沒空

【緯來新聞網】台片《恨女的逆襲》獲金馬獎提名最佳新演員、最佳動作設計2項大獎，今導演李宜珊帶演員林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺出席金馬聯訪，看起來嬌小可愛的新人演員林怡婷，為飾演片中拳擊手，特地增重5公斤變壯，並苦練拳擊1年，毅力讓蔡振南都直呼佩服，「我看她每天都在哭耶，換成別的演員可能做不到。」

蔡振南拍《恨女的逆襲》苦練拳擊。（圖／金馬執委會提供）

71歲蔡振南在片中飾演拳擊教練，為此特訓兩個月，笑喊：「汗流了不少，流了幾公升吧。」被問到還有沒有繼續練習？王彩樺笑虧：「你是要了他的命嗎？」提到拳擊訓練，林怡婷透露當初接下角色就知道要增重，但苦在是她接受拳擊訓練，體力消耗也大，必須要狂吃才有辦法，「我就是天天灌大罐優酪乳，每喝一口就吃一口雞胸肉。」從49公斤硬是增加了5公斤肌肉。至於拳擊訓練，教練就是把她當職業選手訓練，有個動作她一直學不會，1.5小時的課哭了1個小時，她笑喊：「教練感覺有嚇到。」導演李宜珊也說，當初就是看中林怡婷的心理素質夠強，海選半年多最後才敲定。而林怡婷的努力也成功入圍了金馬最佳新演員。

林怡婷以《恨女的逆襲》入圍金馬最佳新演員。（圖／金馬執委會提供）

王彩樺在片中飾演傳統的中年婦女，面對外遇老公堅持不離婚，幾乎是素顏入鏡，還特別增胖演出，然而去年拍攝時剛好是金鐘獎，她只能硬著頭皮不減肥走紅毯，被蔡振南虧：「難怪你變胖很多。」不同於蔡振南、林怡婷苦練拳擊，被問到在片中的一技之長，王彩樺笑回：「我很會吹啊。」下秒補充：「是吹口琴，我從完全不會吹到可以吹出旋律。」並透露嘴巴要抹油才能吹得好。



王彩樺24日將迎接57歲生日，她透露前幾天去參加媽祖繞境活動，感受到媽祖跟王爺等庇佑，原來她拍戲晚上去上廁所跌倒，左側身體從手臂到骨盆都是瘀青，神轎加持的部位，剛好就是她摔傷的部位，直呼很感動。至於生日，她預計帶大女兒去尼泊爾朝聖，笑說生日前天天都有朋友約見面，就連老公想約她吃頓慶生餐都很難，「老公有問我說，什麼時候有空吃飯？我說沒空，等我尼泊爾回來。」

王彩樺在《恨女的逆襲》飾演苦命的中年婦女，面對老公外遇只能忍耐。（圖／金馬執委會提供）

《恨女的逆襲》獲金馬獎提名最佳新演員、最佳動作設計2項大獎。（圖／金馬執委會提供）

