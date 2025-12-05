71歲蔡振南激瘦！ 苦練拳擊兩個月「汗流好幾公升」

甫在第62屆金馬獎奪下「最佳動作設計獎」的電影《恨女的逆襲》，動作設計陣容堅強，由臺灣首位亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲，聯手知名動作指導黃泰維共同操刀。在兩位「魔鬼教練」的帶領下，演員們經歷了長達近一年的地獄式特訓，將拳擊場上的汗水與爆發力真實呈現在大銀幕上。讓女主角林怡婷直呼：「都忘記是要拍戲，以為要去打比賽。」

電影邀請到「三金得主」蔡振南飾演拳擊教練。導演李宜珊表示，在劇本階段腦中浮現的教練形象就是蔡振南。為了演好「教練泰爸」，已是影帝的蔡振南展現敬業精神，投入拳擊訓練兩個月。陳嘉玲對蔡振南的敬業尤為讚賞：「南哥完全沒有因為資歷而放鬆自己。給他功課，他會盡全力做到；打錯了就一遍一遍重來；打對了，他還會想再更好。那種精益求精的精神，是指導時最讓我敬佩的地方。」國手吳詩儀也在第一次見到蔡振南時，就大讚從外型、姿態都跟常見教練幾乎如出一徹，大讚「真的像！」

廣告 廣告

蔡振南說，本就對劇本的勵志內容和導演的親和力感動，更因為導演親自示範拳擊時「擊中甜蜜點的當下，聲音是很迷人的」！讓他對電影追求的「真實感」印象深刻。71歲的他接受教練的訓練，坦言真的很不容易，「汗都流了幾公升」，整個人因此消瘦。但他也透露，他與幾位拳擊隊隊員林怡婷、林毓家、黃惟、曾皓澤相處密集，對這些年輕演員不厭其煩、一次又一次的投入感到動容，直說：「此片不但讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會！」

談及演員訓練過程，拳擊指導陳嘉玲坦言：「除了女主角之外，其他演員原本有人在拳館上團課，也有人自己找教練學拳。他們練得很開心，但因為拳擊技術種類太多，一旦習慣了某種拳路，要再調整動作其實非常困難。」由於初期訓練效果不如預期，劇組才希望由她統一接手。陳嘉玲與導演事前有默契「導演扮白臉，我扮黑臉」，因此她的出現，讓演員們對她既尊敬又害怕。

陳嘉玲表示，她曾在一次團練中嚴厲訓斥所有演員，當場罵哭了幾位演員，氣氛一度降到冰點。但陳嘉玲隨後也欣慰表示：「但也從那天之後，他們的態度完全改變，作息改善了、飲食正常了...... 他們不再把拳擊當成一堂課，而是當成一種責任。」

為了追求極致的真實感，《恨女的逆襲》不僅邀請到專業選手擔任拳擊指導，更有眾多真實拳擊選手跨界參演。劇組力邀奧運拳擊國手吳詩儀客串，同時也邀請頂尖職業泰拳傳奇「微笑殺手」孔哥，他擁有超過200場的驚人生涯戰績，強悍的實力為電影中的對打場面增添了難以複製的震撼與專業性。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導