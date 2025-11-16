71歲蔡振南為《恨女》苦練拳擊2個月 王彩樺局太多老公約慶生竟回「沒空」

蔡振南71歲還為電影苦練拳擊。（圖／黃耀徵攝）

台片《恨女的逆襲》獲金馬獎提名最佳新演員、最佳動作設計2項大獎，今（16日）演員蔡振南、游安順、王彩樺出席金馬聯訪，71歲蔡振南在片中飾演拳擊教練，他還為此特訓兩個月上了20堂課，笑說：「汗流不少，有流了幾公升吧！跟倒水一樣。」但被問到拍完之後還有沒有繼續練習？王彩樺當場吐槽「你是要了他的命嗎」，十分爆笑導演李宜珊認為他是該角色的不二人選，蔡振南還表示最想跟導演打，「因為他欺負我！」

王彩樺之前拍完戲收工去上廁所跌倒左側痛到不行。（圖／黃耀徵攝）

王彩樺在片中飾演傳統的中年婦女，就算老公外遇也堅持不離婚，為了這角色她素顏上陣，還特別增胖演出，所以在金鐘獎走紅毯時她看起來頗為圓潤。本月24日她將過57歲生日，前幾天還在在嘉義拍戲，收工後卻在去上廁所的路上跌倒，整個左側都是瘀青痛到不行，昨天去參加媽繞境，轎子二度到她前面特別加持她受傷的部位，讓王彩樺感受到媽祖保佑深受感動落淚。她表示生日當天要帶大女兒去尼泊爾朝聖，不過生日之因為天天都有朋友約飯局，她笑說：「老公約我吃飯慶生，我回他『沒空』」。

林怡婷演出拳擊手增重5公斤，每天都練到哭。（圖／黃耀徵攝）

而入圍金馬獎最佳新演員的林怡婷看起來嬌小可愛，但在本片中卻要演出拳擊手，因此她必須增重5公斤讓自己看起來比較壯，還為此苦練拳擊1年，蔡振南透露，「我看她每天都在哭，換成別的演員可能做不到」。林怡婷說練拳擊體力消耗大，必須要狂吃，只好天天灌大罐優酪乳配雞胸肉，終於增加了5公斤肌肉。她也曾因為打拳連哭了1小時，連教練都被她嚇到。

《恨女的逆襲》全劇組出席金馬星光舞台活動。（圖／黃耀徵攝）

